肺功能下降快，防心力衰竭

《美国心脏病学会杂志》刊登哈佛大学一项最新研究结果，肺功能障碍是心力衰竭的预测因素之一。肺功能一旦快速下降，罹患心脑血管疾病的风险也会明显升高。

为评估肺功能快速下降对心力衰竭、冠心病和卒中等心脑血管疾病的影响，哈佛大学医学院附属布莱姆妇女医院心血管医学部专家阿米尔·M·沙阿博士及其研究小组，对平均年龄54岁的10351名参试者展开了为期17年的跟踪调查。研究人员对参试者的多项健康数据进行分析对比，主要包括：肺功能、身高、体重、心率、糖尿病、高血压、血脂及降脂药服用、吸烟等。肺功能测试的主要指标为用力呼气量（FEV）和1秒用力呼气量（FEV1）。如果FEV1每年下降幅度大于1.9%，或者FEV每年降幅大于2.1%，即被定义为“肺功能快速下降”。对比数据显示，FEV1和FEV的快速下降都与心力衰竭风险升高有关，FEV1快速下降还与卒中发病率升高有关，但与冠心病间未发现明显关联。 （金 也）