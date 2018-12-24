虽然目前哮喘还不能完全根治，但是合理地应用药物，是可以得到有效控制的。治疗哮喘有一个经典老药——氨茶碱。随着哮喘新药不断上市，氨茶碱的应用有所减少，但它仍是治疗哮喘的一线药物，地位十分重要。

氨茶碱抗哮喘的药理作用主要来自茶碱，但由于茶碱不易溶于水，没有注射剂型。后来，科研人员发现，乙二胺能够使茶碱水溶性增强，故将茶碱与乙二胺合成了复盐，即氨茶碱，使得临床有了治疗哮喘的注射剂。因此，临床意义上的茶碱，其实就是氨茶碱。

那茶碱是否来源于茶叶呢？答案是肯定的。茶碱最早由德国生物学家科塞尔（曾获1910年诺贝尔奖）于1889年从茶叶中萃取发现，1896 年德国自然学者特劳伯通过化学方法合成了茶碱。直到1950 年，茶碱才用于哮喘的治疗。

茶碱的抗哮喘作用机制比较复杂。研究认为，茶碱为平滑肌松弛药，对呼吸道平滑肌有直接松弛作用。茶碱的支气管扩张作用部分是由于内源性肾上腺素与去甲肾上腺素（能够舒张支气管）释放的结果。同时，茶碱是嘌呤受体阻滞药，可对抗腺嘌呤等对呼吸道平滑肌的收缩作用。此外，本药能增强膈肌收缩力，尤其在膈肌收缩无力时作用更显著，因此对改善呼吸功能有益。

茶碱除抗哮喘作用外，还可抑制肥大细胞和嗜碱粒细胞释放组胺，具有一定的抗炎作用。它还有舒张冠状动脉、外周血管、胆管，增加心肌收缩力和微弱的利尿作用。

可能有人会问，既然茶叶中含有抗哮喘的茶碱，经常喝茶能够预防哮喘吗？其实茶叶中含有多种生物碱，常见的有咖啡碱、可可碱和茶碱，这其中，茶碱的含量是很低的。据文献报道，茶叶中茶碱的含量大致在0.002~0.004%，另有研究报道，不同种类的茶叶中茶碱含量相差很大，13种国产茶叶中茶碱含量最高是工夫红茶，其次是茉莉花茶，最低是乌龙茶，茶碱含量相差5 倍之多。可见，茶叶中茶碱含量微乎其微，靠喝茶很难达到治疗哮喘的剂量。

需要提醒的是，由于茶碱的代谢个体差异大，并且治疗浓度和中毒浓度比较接近，长期应用的患者，需要监测血药浓度，否则易发生服用过量或剂量不足的情况。治疗哮喘时，茶碱治疗水平稳态的血清浓度范围应为10~20微克/毫升；血药浓度超过20微克/毫升，可出现心动过速、心律失常；血药浓度超过40微克/毫升，可出现发热、失水、惊厥等症状，严重者甚至会因呼吸、心跳停止而致死。此外，用药还应注意以下4点：

1.目前临床常用的茶碱为缓释制剂，适用于哮喘预防，不适用于哮喘持续状态或急性支气管痉挛发作患者。不可压碎或咀嚼。

2.使用茶碱时应避免饮用含咖啡因的饮料或食用巧克力。

3.茶碱可致心律失常，心律异常者服药时应加强监测。

4.活动性消化溃疡和未经控制的惊厥性疾病患者禁用该药。