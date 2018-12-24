俗话说“心宽体胖”，人们往往认为胖人更想得开。然而，最近由英国埃克塞特大学医学院、南澳大利亚大学癌症研究所以及伦敦大学国王学院联合开展的研究发现，胖人反而更易患抑郁症，这与基因有关。

研究者对英国基因库中的50万人口（年龄在37岁~73岁）数据进行了分析，发现与肥胖有关的基因中，87个与抑郁症有关。其中的73个基因除了直接作用于精神机制导致抑郁外，还可能通过生理机制起作用，即引发身体疾病如糖尿病、心脏病等，进而导致抑郁。研究还发现，致胖基因与抑郁之间的关系对女性的影响更大：体重指数（BMI）每提高4.7，人们平均患抑郁症的风险就会提高18%，而女性则会提高23%。

英国格拉斯哥大学代谢学教授内维德·萨塔尔认为，这一研究可能会是迄今为止证明肥胖导致抑郁的最强有力证据。当然还有许多其他因素也会导致抑郁，但不论如何，减重会有助于改善精神状态，至少，保持苗条能降低患抑郁症的风险。（张筱悦）