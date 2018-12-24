【食安法百问百答】食品投诉举报需要提供哪些信息？

法律条文

《食品药品投诉举报管理办法》

第十一条 投诉举报人应当提供客观真实的投诉举报材料及证据，说明事情的基本经过，提供被投诉举报对象的名称、地址、涉嫌违法的具体行为等详细信息。

提倡实名投诉举报。投诉举报人不愿提供自己的姓名、身份、联系方式等个人信息或者不愿公开投诉举报行为的，应当予以尊重。

案例解读

2017年3月5日，小王在下晚自习后来到小吃街，买了些榴莲， 边吃边回宿舍，不一会儿就开始胃痛。由于疼痛难忍，就去学校旁边的门诊就诊，经检验，是由于榴莲有问题才导致他胃痛的。小王得知这一消息后，立刻想到的是要举报该榴莲店，但他不知道需要提供哪些材料和信息。

专家说法

根据《食品药品投诉举报管理办法》第十一条的规定，投诉举报人应当提供客观真实的投诉举报材料及证据，说明事情的基本经过， 提供被投诉举报对象的名称、地址、涉嫌违法的具体行为等详细信息。由此可知，投诉举报人要想投诉不良商家，需要提供有关的证据和材料，并说明商家的一些具体信息。本案例中，小王想要举报该榴莲店，应提供该店有问题的食品，以及小王在该店购买食品的凭证、医生的诊断证明等材料。同时小王还应该提供该榴莲店的名称、地址以及经营的榴莲不符合食品安全标准等详细信息。

一句话点评

为了方便各级食品药品监督管理部门查处涉嫌违法的商家，消费者需要提供被投诉举报对象的名称、地址、涉嫌违法的具体行为等详细信息。

（本文摘自由中国医药科技出版社出版的《看图读懂食品安全法》）