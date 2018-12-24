晨跑更有助于燃脂？ 专家不这么认为

有一种说法是：早晨空腹跑步，可以燃烧更多脂肪。理由是经过一夜睡眠，身体中的糖原已经被消耗殆尽，晨起跑步，身体只能直接消耗脂肪来提供热量。这个理由听上去挺有道理，实际上真的是这样吗？

一般来说，普通人血液中含有大约5克的糖，肝脏中含有约100克肝糖原，肌肉中含有约400克肌糖原，人体内的糖分主要由这三部分组成，它们都可以为人体提供热量。当人体处于静息状态时，消耗的热量约为1大卡/公斤体重/小时，熟睡时热量消耗水平比这个标准还要更低一些。就算熟睡时热量消耗也为1大卡/公斤体重/小时，拿一位成年男性来说，如果体重为60公斤，晚上睡眠时间为8小时，所消耗能量为480大卡。假设这480大卡的热量全部由糖供能，1克糖能提供4大卡热量，那么夜里睡觉最多能消耗120克糖，离消耗殆尽还远着呢。

跑友们看清楚了吗？经过一夜睡眠，最多消耗体内不到1/4的糖。这还是假定睡眠时，身体完全靠糖分解供能计算出来的理想值。事实上，睡眠中这480大卡的热量近一半是由脂肪分解提供的，也就是说一夜睡眠实际消耗约60克糖。所以“晨起跑步完全靠消耗脂肪提供热量”的说法没有科学依据。晨跑时仍然由糖和脂肪混合供能，目前也没有足够科学证据证明晨跑更有利于燃烧脂肪。

尽管早晨空腹跑步并不会比其他时间跑步更减脂，但晨跑仍然有诸多好处，比如有利于养成早睡早起的好习惯、有助于养成每天吃早餐的好习惯等。

（摘自《大河健康报》）