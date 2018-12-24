宝宝出现“地图舌” 多因消化功能紊乱

今年5岁的甜甜，平时活泼好动，胃口也很好。半个多月前，甜甜妈发现孩子食欲不太好，吃东西也变得挑剔起来，起初没太在意，想着过一段时间就好了，可半个多月过去了，甜甜不仅越来越挑食，舌头上还出现许多奇怪的纹路。甜甜妈不敢迟疑，赶紧带女儿到河南省儿童医院就诊。该院口腔科主任裴蓉检查后告诉甜甜妈，孩子舌苔不规则，舌面如地图样，好像是“地图舌”。听到这，甜甜妈很疑惑，不知道什么是“地图舌”。

“地图舌”多是 消化功能紊乱引起的

裴蓉介绍，“地图舌”是一种发生在舌黏膜浅层的慢性缘剥脱性舌炎，常常类似于地图，是婴幼儿时期的常见病。“地图舌”常见于舌背、舌尖、舌侧缘部。“地图舌”一般突然出现，开始的时候为点状，慢慢地逐渐扩大融合成地图样，病损位置及形态不断变化，有时候甚至睡一觉，病损的位置就能发生明显的移动。

患有“地图舌”的宝宝，往往容易挑食、偏食、喜食冷饮、睡眠不稳，较小的宝宝易哭闹、潮热多汗、体弱消瘦。

“宝宝出现‘地图舌’父母也不要过于担心，这种现象多是由消化功能紊乱引起的，只要在医生的指导下调整饮食、养成规律的作息习惯便能缓解病情。”裴蓉讲道，另外，从中医角度来讲，孩子若患病时间过久，体内气阴两虚，也易出现“地图舌”。总之，引起“地图舌”的原因很多，但无论哪种原因，都要及时到医院检查。

三大方法缓解宝宝“地图舌”

孩子出现“地图舌”后，该如何调理？裴蓉给家长提出以下建议：

●合理饮食

可以让宝宝吃一些绿豆粥，不能让孩子挑食，要给孩子进行全方位的营养补充，尤其注意补充维生素和微量元素，平时可以多吃西红柿、胡萝卜等。可以让孩子多吃富含蛋白质的食物，如鱼、肉、蛋、豆类等。还应多吃水果，很多孩子患上“地图舌”不想吃饭，胃口不好，所以家长可以给孩子多吃一些开胃的水果，如山楂等酸味水果。另外，要少吃热性食品及辛辣油腻的食物，饮食尽量清淡，零食也应适当减少。

●定时漱口

有一部分“地图舌”患儿是口腔不卫生造成的，家长要帮助孩子养成饭前和饭后漱口的习惯，帮助孩子清理口腔的异物，保持口腔清洁。早上可以用软毛刷从舌背向外轻轻地刷1~2次，晚上睡觉前让孩子用淡盐水漱口，这样可以帮助“地图舌”加快好转。

●积极治疗全身疾病和口腔内病灶

患儿如果有胃肠道疾病、呼吸道感染、偏食厌食、贫血等全身疾病应积极治疗。口腔内如伴发溃疡、萎缩性舌炎等口腔黏膜疾病时，应同时治疗口腔内病灶。

（摘自《大河健康报》）