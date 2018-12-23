流感高峰来临该怎么应对？

今年，南宁的冬天来得特别早。几次降雨降温后，不少人纷纷“中招”。8岁的小明(化名)感冒后，他的妈妈按普通感冒给他吃药，第二天小明出现双下肢疼痛状况，第三天下肢疼痛剧烈，以致不能行走。家人送他到南宁市妇幼保健院就诊住院，一查才发现，小明是因为流行性感冒(以下简称流感)进展迅速、加重所致。市妇幼保健院儿科副主任陈惠文提醒，流感是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，接种流感疫苗有一定预防作用，但最重要的是尽早诊断、及时进行抗病毒治疗。

流感要注意预防和隔离

陈惠文介绍，流感病毒有甲、乙、丙、丁四种类型。目前感染的主要是甲型流感病毒中的H1N1、H3N2亚型及乙型流感病毒中的Victoria和Yamagata系。流感患者和隐性感染者是流感的主要传染源。从潜伏期到急性期都有传染性，主要通过喷嚏和咳嗽等飞沫传播。受感染动物也可成为传染源。人群普遍易感，老年人、幼儿、伴有基础疾病者、肥胖及孕妇是重症流感高危人群。病毒在人呼吸道分泌物中一般持续排毒3~6天。“及时就诊，确认感冒还是流感对症用药很关键。”

流感病毒多变应对症用药

中国人有句老话：“久病成医”。很多时候，当天气转冷导致感冒时，不少市民都是到药店购买普通感冒药来服用。而在面对疾病时，如果不是有着专业医学知识的人，在对病情一知半解的情况下自行服药，反而会耽误最佳治疗时机。

陈惠文提醒，在发病早期，普通感冒和流感症状相似。流感的主要表现为发热、头痛、肌痛和全身不适，体温可达39~40℃，并有鼻塞、流涕、胸骨后不适等；但亦可出现肺炎、肌炎和横纹肌溶解及脓毒性休克等并发症，其中肺炎最为常见，是流感患者死亡的主要原因。

雾化治疗是一种重要方法

陈惠文介绍，呼吸道疾病是婴幼儿常见病，而雾化吸入治疗是一种独特的局部治疗方法。但对于婴幼儿来说，雾化吸入虽然只有短短10分钟，但他们大多不愿配合，哭哭闹闹，使得雾化不能得到最佳疗效。为了让孩子们消除恐惧心理，让他们有一个温馨的就医环境和更好的治疗效果，市妇幼配置了智能化雾化管理系统。这是南宁市级医院首次引进该项设备，而这样的雾化模式是目前国内较新型、规范的标准化模式。

“智能雾化系统是集自动分诊、治疗、监测、患教及娱乐为一体的新型网络管理系统，配备一体化主机，内置雾化器，安静无噪声。卡通化独立卡位，每个卡位均配备有负离子发生器，可净化空气，避免小患者们在进行治疗时的交叉感染。”陈惠文介绍。

每年接种疫苗可有效预防

既然流感与普通感冒有区别，患了流感后该如何用药？陈惠文提醒，流感或有流感高危因素的患者，应及早给予抗流感病毒治疗。发病48小时内进行抗病毒治疗可减少并发症、降低病死率、缩短住院时间。“‘奥司他韦’对甲型、乙型流感均有效，不过，这是处方药，药店是没有销售的，所以，感冒之后还是得到医院，确诊后再对症用药。”

既然流感具有传染性，那么，家有流感患者或是流感高峰期应该注意什么呢？陈惠文说，首先是控制病原，早发现、早报告、早隔离、早治疗，隔离至一周或至主要症状消失。

流感有药治也可以预防。陈惠文介绍，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险；世界卫生组织推荐老年人、儿童、孕妇、慢性病患者和医护人员等流感高危人群，应该每年优先接种流感疫苗。 （记者 叶祯 实习生 王钰琪）