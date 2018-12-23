吃外卖、熬夜、少运动 宁波32岁白领突发脑梗死

图为小周术前-术后磁共振灌注检查结果图 浙江大学明州医院供图

长期吃外卖、“宅家”缺乏运动、凌晨才昏昏入睡……这些不良生活作息，就像长期埋在身体中的“定时炸弹”，最终使32岁白领不幸“踩雷”，突发脑梗死。

小周是个帅气的“85后”大小伙，身形高大，略有些小胖。几日前，小周开始感到身体困乏、手脚无力，起初以为只是没睡好，但第二天吃午饭时，小周出现拿不稳餐盘、走不稳路的情况，被同事紧急送医后，发现竟是右脑大面积脑梗死。

通过浙江大学明州医院神经内科紧急介入治疗后，小周目前情况较稳定。但这位32岁的小伙还是不明白，为何自己年纪轻轻就遇上了印象中的“老年病”。

小周坦言，在宁波工作的这些年，工作节奏较快，平时外卖吃得多、运动少；另一方面，因工作压力大，睡得也比较晚，往往都是到了晚上12点甚至凌晨1点才睡觉，睡眠质量不高。“这些年，不仅体重蹭蹭上去了，血压、血糖、血脂也跟着上涨。”

长期的不良生活作息，就像在身体里埋了一颗“定时炸弹”，随时都有可能“引爆”。

小周表示，起初，发病时只是感觉有些手脚无力，但后来就出现走路“软绵绵”、站不住脚的情况，同事见状赶紧把我送到了浙江大学明州医院。

该院神经内科副主任医师邓斌谈起小周的病情，感慨连连：“他送来时磁共振检查显示，右侧大脑脑血流明显减少，灌流不足，大脑中动脉闭塞，属于急性血管闭塞性脑梗死。”

据了解，“脑梗死”又称缺血性脑卒中，是指因各种原因所致的局部脑组织区域血液供应障碍，导致脑组织缺血、缺氧性病变坏死，进而产生临床上对应的神经功能缺失表现。因具有高致残率、高致死率、高复发率的特点，令人闻风丧胆。

邓斌表示，小周从发病到入院，已过去至少8个小时，错过了黄金治疗时间。若是再延误，后果不堪设想，轻则轻度残疾，重则严重瘫痪，生活无法自理，甚至失去生命。

手术后，小周已神志清晰，左侧手脚活动较手术前改善，目前正在积极康复治疗之中。

邓斌提醒，脑血栓发病有一个循序渐进的过程，如果能及早发现并在黄金时间窗内救治，就可以得到非常好的治疗效果。因此，要学会及时辨别言语含糊不清、口角歪斜流涎、半侧肢体感觉麻木、活动无力等脑梗死常见症状，及早就医。

“在传统印象中，脑梗死是一种‘老年病’，常发于45—70岁的中老年人，但现在年轻人的发病率越来越高，这和现代人的生活方式有很大关系。”邓斌表示，抽烟、喝酒、缺乏运动、肥胖等都是脑梗死的高危因素，希望年轻人改掉不良的生活习惯，与“脑梗死”保持距离。(记者 李佳赟 通讯员 姚露露)