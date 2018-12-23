西安大学生患出血热死亡！宿舍多次有老鼠出没

12月17日，西安医学高等专科学校的20岁学生陈浩(化名)患出血热病亡，家属称孩子此前曾多次提到宿舍有老鼠出没。陕西省疾控中心工作人员20日介绍，该校校区老鼠的采样检测结果还未出来，需根据检测结果确认二者是否有关。

出血热病最初的症状与感冒差不多，病人开始时咳嗽并伴有肌肉和关节疼痛。但数小时至2天后，病人便出现高烧、恶心、头晕、呼吸困难，严重的可导致死亡。

区分感冒和出血热

热退病重是标志

北京地坛医院传染科主任医师蔡晧东教授表示，出血热有发热、头痛等症状，而且发热的周期与感冒极为相似，同为3～7天，不了解的老百姓很容易把它当作普通感冒而忽视。

“热退病重”是区别出血热与感冒的标志。一般来说，高烧是感冒患者最难受的时候，烧一退就舒服了;但出血热分“发热——休克——少尿——多尿——恢复”五个阶段，高烧仅仅是最初的阶段，烧退了接着就是低血压、休克阶段，病情会越来越重，必须赶快就医。

主要通过老鼠传播

基本不会大面积扩散

出血热不是SARS、甲流那样的呼吸道传染病，不会在人与人间传染，主要是通过老鼠传播，因此不会出现大范围跨跃式感染。

传播方式决定，出血热的高危人群只会分布在疫区周边。临近疫区的人们最好预防方式是注射疫苗。另外注意卫生状况，不要接触老鼠可能沾染过的物品，即使清理老鼠啃过的废报纸等物品时，也要戴手套和口罩，因为老鼠身上的螨虫也可致病。