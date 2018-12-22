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骨汤补钙？不如喝牛奶

2018年12月22日09:18 来源：广州日报

       读者：请问用牛尾骨煲汤真的能补钙吗？用它煲汤，加什么配料比较好？

答：黄精杞子煲牛尾、杜仲花生煲牛尾、牛大力蜜枣煲牛尾、清炖牛尾、当归牛尾、番茄牛尾汤等都是不错的选择。煲牛尾骨的方法有很多，不同的搭配有不同的功效。

牛尾是牛活动较多的部位，相对其他部位的肉质比较嫩，皮的胶原蛋白比较多，但是它的脂肪似乎也不少。一般我们认为牛尾能益气血、补髓、强筋骨，可能用在腰腿痛以及补益方面比较多。

关于“骨头汤能补钙”这个问题，公开辟谣过好多次。10千克骨头熬出来的汤含钙不足150毫克。虽说加醋和加长熬汤时间可使汤料中的钙溶出更多，但花长时间熬出来的汤还不如奶类的含钙量高，况且加醋的骨汤大概很难喝吧。

之前有人说，骨髓含有的一些维生素、微量元素等对人体吸收钙有帮助，但骨髓里更多的是脂肪，而骨髓里所含的这些营养素可通过其他更健康的食物摄取。因此，还是建议食用奶类、豆类、绿叶蔬菜等补钙。

(责编：韩雅菘、权娟)


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