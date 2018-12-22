“冬至”驾到，一阳始升

在我们北半球，秋分过后白天一线一线的变短，夜晚一线一线的变长，终于到了今天——冬至。虽然冬至是二十四节气中冬季节气的第四个节气，却是二十四节气中最早被制订下来的，有二十四节气之首之称。古人认为自冬至起，天地阳气开始兴作渐强，下一个循环开始了，在黑夜最长的日子里。

“冬至一阳生”却不是北半球气温开始回升的日子，相反由冬至起我们常说的“三九天”也就开始了，每天画一个花瓣的“九九消寒图”也是在冬至这一天画下第一个花瓣的。冬至这一天不是气温最低的日子，但是从这一天起北半球的冬天逐渐进入了一年中最寒冷的时节。

冬主收藏，也主孕育，生命在白雪下、在冻土中蛰伏，等待春的到来。对我们来说，冬季也是养生的大好时机，尤其是冬至。因为“气始于冬至”，从冬至开始生命活动就由衰转胜，由静转动，所以抓住冬至好时机开始有针对性的进补，不仅可以保证旺盛的精力防止早衰，还能达到延年益寿的目的。

冬至时节的饮食应该注意营养的配比，注重碳水化合物、蛋白质、果蔬的合理搭配，适当的增加高热量食物的摄入，以对抗气温逐渐下降造成机体消耗量的增加，比如各种肉类、蛋类、奶制品都是不错的选择。另外在寒冷的日子里多吃一些具有温热属性的食物也是很好的选择，简单的来讲就是在烹饪食物时，可以适当的增加葱、姜、蒜、胡椒、辣椒等调味品的比例，温热升发的特性可以提升人体的阳性，同时也可以让人觉得暖和。《伤寒杂病论》中记载的当归生姜羊肉汤就是不错的冬季养生佳品，山西太原地区冬季早餐常吃的头脑、烧梅，以及山东滕州地区冬季常吃的羊肉汤，与当归生姜羊肉汤都有异曲同工之妙，是不可多得的冬季养生保健佳品。

当然羊肉以及各种调味品，相对而言属性辛发温热，存在阴虚火旺体质的朋友们可不适合吃这些。那么这类朋友在冬季养生保健时就不妨把补益肺、脾、肾放在首要的地位，适当的进食各种谷物、豆类、银耳、木耳、莲藕、百合、荸荠、皮冻、桑葚、枸杞子、沙参、太子参，甚至适当的口服一些阿胶制品，比如说固元膏之类的食物都是不错的选择。但是需要注意的是，在选择固元膏时一定要注意其成分配比，存在较为严重的阴虚内热情况，如果进食的固元膏中有比例较高的桂圆、枸杞子和核桃的话，就不是很合适，进食这种搭配的固元膏可能会出现上火症状加重的情况。

冬至以后，天气会逐渐变冷，随着气温的下降，大家要注意保暖防寒。衣裤要选择保暖性好又柔软宽松的，不应穿的太紧，以利于血液的循环。尤其存在高血压病、冠心病、脑血管病，以及动脉硬化性疾病的朋友更要注意对寒冷天气的预防，防止由于天气寒冷造成心脑血管意外的发生。

适当的运动可以提升人体阳气，促进人体的血液循环，可以驱散严寒，但是冬季运动一定要注意选择在太阳升起后至太阳落山前的这段时间，并且要避免在雾霾和大风的日子在室外运动。睡眠也应该注意冬藏的特点，做到早睡晚起，以养精神，睡前用水温在40 ℃左右的温水泡足20分钟可以有效的改善下肢寒冷的感觉，中医一直有“下身暖，全身宜”之说，泡足就是一种有效的保持下身温暖的、简便易行的好方法，同时泡足也让人更容易入睡。

冬至以后一阳始升，阳气逐渐增长，孕育着春天的灿烂，人体养生也是一样的，在这段最寒冷的日子里，慢慢的的培育自己身体的阳气，顺应天时的冬藏，以迎接春季的绽放。（北京中医药大学东方医院亚健康科 赵欣）