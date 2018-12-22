好身体搓出来！这6处没事搓搓对身体好

(中国中医科学院医学实验中心博士 代金刚)搓搓手、搓搓脚、搓搓头，在中医里讲就是按摩，可以活血化瘀、通经活络，是人体自带的“营养鸡汤”。没事的时候，经常搓一搓，浑身温暖不说，还有很多作用。

搓鼻 ：润肺提高免疫力

鼻子功能正常，则会减少更多空气中的有害物质进入身体，使得吸入肺内的空气更加清洁、湿润、温暖，提高我们抵抗疾病的能力。常搓鼻翼，能改善鼻子的血液流动情况，提高鼻子的功能。对于各种鼻炎也有很好的防治作用。

方法：用食指和中指沿鼻翼两侧上下搓，搓100次。遇到酸痛的地方，可适当点按。

搓耳 ：养阴降三高

耳朵是人体第三个能刺激全身多处经络和脏腑的地方。经常搓耳朵，对控制三高、醒脑、明目、滋阴有特别好的帮助。

方法：用手指沿外耳廓从上至下揉搓，注意耳蜗和耳后的沟处也要搓到，搓至耳朵微微发热就好。

搓腰： 强肾通气血

腰部为肾脏所居之处，经常搓腰可健肾。同时腰部有一经外奇穴：腰眼穴，居于带脉(环绕腰部的经脉)中，常搓此处，能温煦肾阳、畅达气血。

方法：用手掌在腰上下来回搓100～200下，最好贴着皮肤搓到皮肤微热。

搓手 ：护心延衰老

手掌有身体五脏六腑诸多的反射区。而经常搓手，则有利于刺激相应经络和穴位，可以保护心脏和其他各个器官，也能在一定程度上防止冻疮和伤风的发生，防止手部肌肉萎缩，防止小脑萎缩，养成这个长期的小习惯，可延缓衰老。

方法：手掌对搓100下，手背对搓100下，最好是搓到微微发热、发汗的程度。

搓脚： 健脑防百病

脚底分布着人体全身的反射区。经常搓脚心，有健脑益智的功效，同时对高血压、神经衰弱、各类头晕头痛、耳鸣、失眠、肠胃疾病都有特别好的辅助治疗作用。

方法：用左手掌搓右脚心，用右手掌搓左脚心，每只脚搓100次左右，最好搓到脚心发红发热，如能配合热水泡脚效果更好。

搓额头： 醒脑提神

脑部血液循环不畅时，会头晕、头痛。经常搓额头，可增加大脑的供血量，活跃大脑的血液循环，从而起到提神醒脑的作用。另外，手指梳头，全面刺激头部血液循环，让人感觉头脑清明，还可帮助防止头部过冷导致的血管爆裂。

方法：左右额头各搓100次。搓后注意保暖，不要受凉吹冷风。