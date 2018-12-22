营养品哪些是噱头哪些真有用？专家解读来了

蛋白粉、葡萄籽胶囊、有机食品、高钙奶、鱼油、海参、解酒药、酵素、儿童酱油、养胃饼干、初产蛋、黑糖、黑枸杞……这些东西完全没用吗?也不是!

蛋白粉：

如果日常能吃够鱼肉蛋奶，的确不需要再加蛋白粉。

即便是去健身房增肌，除非是健美运动员，一般人只需比平常多吃一两瘦肉和一两个蛋就可以了。

不过，蛋白粉也并非一无是处。膳食中蛋白质比例过低时，人容易虚胖，身体松软，没力气，怕冷，消化能力弱，容易浮肿。

特别是对肌肉本来就少、消化本来就差、食量本来就小的老年人来说，保证蛋白质供应是必须的。

但是很多老年人害怕胆固醇，鱼肉蛋奶不敢吃，膳食蛋白质不足，但买来蛋白粉，他们觉得很昂贵，不能浪费，就乖乖地吃了。这时候，补充蛋白粉对身体的确可以带来好处。

在医院，很多因为消化吸收能力差，无法从食物中获得足够蛋白质的手术后患者需要补充肠内营养制剂，使用水解蛋白产品是非常有效的。

国内外调查表明，蛋白质和多种营养素不足的患者住院时间延长，康复速度变慢，甚至根本无法康复。

总之，如果您牙口很好，消化正常，鱼肉蛋奶不缺，就别花高价吃蛋白粉了。

葡萄籽胶囊：

不是皮肤增白剂

葡萄籽胶囊主要是补充抗氧化物质“原花青素”，它对一些缺乏抗氧化物质的人是有帮助的，但没有传说中那么神奇的“美白作用”。

由于原花青素会降低多种消化酶的活性，并影响多种微量元素的吸收利用，日常消化不良、贫血缺锌、身体怕冷的女性，千万不要乱补葡萄籽胶囊，也不要以为葡萄籽胶囊是皮肤增白剂。否则不仅不能变白，可能脸色更黄，消化更差，身体更冷。

高钙奶：

意义不是很大

牛奶羊奶各种奶里都富含钙，包括人类的乳汁。在这种高钙的基础上还要再增加钙含量，没多大意思。

我若干年前做过调查，发现买高钙奶的人主要是那些对“牛奶本身富含钙”这个基本常识都不了解的消费者。实际上，高钙奶的钙含量比普通奶只高15%~20%。现在北京市场上高钙奶很少见了。为什么呢?我猜是因为无法达到国标要求。按GB28050-2011的要求，如果声称增加了某个营养素的含量，那就要比普通同类产品含量至少增加25%。对牛奶来说，多加那么多钙，技术难度大，易造成牛奶溶胶体系不稳定。日常多喝点普通牛奶酸奶，多吃点青菜豆腐，钙就来了。

鱼油：

确实不如吃鱼

海鱼里面不仅含有鱼油，还有蛋白质、各种维生素、多种微量元素。研究表明，每周吃2～3次非油炸的海鱼有利于预防心脑血管疾病、老年认知退化，也有利于保障胎儿婴儿的智力发育。至于鱼油的效果，研究结果并不一致。不过，在有些情况下，鱼油还是有点用的。比如有些地区的人日常吃不到鱼，素食主义者不吃鱼，那么在女性孕期或某些疾病状态下，遵循专业人士的建议适当补点鱼油，还是有意义的。

海参：

吃海参不光是为了补蛋白质

如果说“海参不比鸡蛋强，因为它的蛋白质没有鸡蛋多”，这个说法略有点偏激了。

吃海参肯定不光是为了补蛋白质的。虽然它的蛋白质含量确实没有鸡蛋的蛋白质含量高，但是并不能说明它一定没有其他好处，比如免疫调节、抗疲劳之类是有动物实验数据的。

至于效果是不是那么神奇，恐怕这就是因人而异的，不必期待过高。

如果自己经常疲劳，不如多找找原因，是运动太少，还是营养不合理，还是睡眠不足，或是工作压力太大等等。

如果不找其他的具体原因，只想靠吃几只海参解决，恐怕不够理性，效果也不会很好。

酵素：

自酿有风险

市售“酵素口服液”和家酿的“水果酵素”并不是“酶制剂”，用“酶进了肠道会失活”来证明酵素口服液没用，是不对的。有若干国内论文表明这类果蔬发酵液里含多种有机酸、还原糖、多种B族维生素，可能还有其他微量代谢产物。但这些研究大多处于较初级的阶段，具体能产生多大保健作用，喝多少量合适，还有待继续研究。而且自酿果蔬发酵液酿造中质量控制不好，可能产生微量有毒物质，危险性更大。

养胃饼干：

任何饼干都少吃

说养胃饼干不靠谱，是说它没有保健食品认证，却非要宣称保健功效，不合法。和普通食品相比，它卖那么贵也很离谱。

但是，说养胃饼干不如苏打饼干，就有点跑偏了。

苏打饼干对胃也未必有好处。苏打饼干的脂肪和热量并不比其他饼干低，而血糖反应在各类饼干中却是最高的，糖尿病人根本不值得吃，苏打饼干对胃酸少的患者没什么好处，只是对胃酸过多的患者可能起到暂时缓解不适的作用。

简单说，两种饼干都不要吃，直接吃好三餐就对了。

初产蛋：

营养差别不是很大

初产蛋的营养价值到底多高，没有看到数据，很难评价是否其中某些微量成分比其他鸡蛋更高。鸡蛋中含几百种蛋白质，以及卵磷脂、叶黄素、玉米黄素、12种维生素和多种微量元素，不是只有蛋白质而已。但整体来说，一个蛋就算某些微量营养素指标上和其他蛋有一丁点差别，也很难在一天营养供应中起到明显作用。

黑枸杞：

性价比比较低

黑枸杞的确是目前市售食物中花青素含量最高的，有文献为证。说它不如茄子、紫甘蓝、紫薯之类，显得不太公平。

不过，如果把价钱算进去，单位花青素的价格就显得太贵了——性价比低啊。

花同样多的钱，如果买紫甘蓝和紫薯等这些我们日常的蔬菜，得到的花青素会比买黑枸杞多不少呢。但是，如果有人送你一盒黑枸杞，你还是开心地吃掉吧，不要用它来交换几麻袋茄子。

黑糖：

主要在于风味

黑糖和普通红糖的差别，在于它经过长时间的熬制，发生美拉德反应的程度高，颜色特别深。美拉德反应会产生香气，所以黑糖的风味比普通红糖更加浓郁。不过，黑糖产生的丙烯酰胺含量更高。这类产物在少量摄入时促进食欲，多了就有可能促进衰老和慢性病(有少数动物实验和人群调查研究，但尚无定论)。如果喜欢黑糖的风味，来大姨妈时为了安慰自己喝一杯是可以的，为了养生而天天大量吃则不明智。

儿童酱油：

不适合儿童

儿童酱油瓶子小，卖得比普通酱油贵，但和普通酱油的配料和营养成分都几乎一样。并不是说它会有害，只是说它并不是更适合儿童的产品，钠并不更低，营养价值未必更高，也没有相关标准，直接买普通优质酱油就好。

关于吃酱油，一岁以内的宝宝不要吃酱油，两三岁的宝宝也要严格控制食物的咸度，不管是不是儿童酱油都要限量。(中国农业大学食品学院副教授 范志红)