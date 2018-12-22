叮，冬至到！市场监管总局发来热乎乎的饺子安全提示

12月22日是冬至，北方流传有“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”的习语。冬至吃上一碗热气腾腾的饺子，已是一种习俗。值此，国家市场监督管理总局特意发来特别提示，给大家提个醒：

一、正规渠道来购买，轻拿轻放细观察

消费者在选购速冻饺子时，应选择有良好冻藏设备的商场或超市，选择质量和安全有保障的正规厂商产品。购买前要观察速冻饺子包装是否完整，外观是否质地均匀。如发现速冻饺子已经解冻变软，有明显的开裂、变形、粘连，颜色发暗、发灰，袋内有大的冰晶等情况则不要购买。在商场或超市挑选速冻食品时，应注意轻拿轻放，避免过度翻动冷柜，选购结束后应立即关闭冷柜门。

二、标签信息内涵多，读懂之后好选择

面对琳琅满目的速冻饺子，看懂包装上的标签信息尤为重要。请注意以下三点：

一是仔细观察标签信息。在速冻饺子外包装上，应有印刷清晰的厂名、厂址、生产日期和保质期等完整的内容。

二是查看配料表及营养成分表。配料表所列配料，是按照加工食品时各种配料加入量递减排列的;营养成分表，标明食品营养成分名称、含量和占营养素参考值(NRV)的百分比。消费者可根据自己需求，选择适合自己口味的馅料及所需产品。

三是查看保质期和贮存条件。根据外包装标签上的生产日期和保质期来推算此产品的可食用期限，确保选购速冻饺子不超过保质期;贮存条件可从标签上查看，并严格按相应要求进行保存。

三、饺子储存要注意，掌握要点更妥当

速冻饺子对存储条件有一定的要求，要特别注意以下三点：

一是控制储存温度。一般速冻饺子要求在-18℃储存，这一低温可使饺子品质比较稳定;如果高于该温度，保质期会相应缩短。当家里冰箱达不到-18℃时，速冻饺子开封后应尽快食用，否则容易变质。

二是密封低温保存。如果一袋速冻饺子一次吃不完，拆袋后剩下饺子应使用绳子扎紧袋口或者装入食品保鲜袋内密封冻藏保存，否则饺子易失水干燥或油脂氧化。

三是避免交叉污染。速冻饺子应避免和其他生鲜肉食一起存放。如新鲜的鱼、肉等，因生鲜肉食易携带细菌，混合存放易引起细菌传播。

四、选好原料重卫生、自制饺子乐趣多

一家人团聚在一起包饺子，是中华民族的传统习俗之一。家庭自制饺子时，需要注意以下三点：

一要关注饺子原料。饺子由皮和馅组成，面粉是饺子皮的主要原料，直接影响着饺子的外观和口感。在自制饺子时宜选用优质、面筋度较高的特制精白粉或特制饺子专用粉。在馅的制备上，应选择肥瘦适当的肉类和新鲜蔬菜。对儿童和老年人等特殊人群来说，应控制饺子食用量，并考虑食用低盐和低脂的饺子。

二要关注制作工具。在制作饺子过程中，使用器皿应清洗干净，并做到原料生熟分开操作。

三要关注储存方式。尽可能按食量制作，现包现食，风味更佳。如一次制作很多，应把剩余生饺子放在冰箱冻藏保存，也不要存放过长时间。餐后剩下的熟饺子，应在室温下凉透后再放入冰箱冷藏，并尽快食用，在再次食用前一定要彻底加热。（中国食品科学技术学会提供技术支持）