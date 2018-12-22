母乳喂养超2岁半，影响肠道健康

母乳是宝宝最好的食粮，不过，著名科学杂志《自然》近日刊登新研究称，如果母乳喂养超过2 岁半，不利于宝宝肠道健康。

美国贝勒医学院研究人员对美国、瑞典、德国和芬兰6个临床中心的903名3~46个月婴幼儿的粪便样本进行基因测序和宏基因组分析，发现婴幼儿肠道菌群发展分为三个阶段，母乳起到重要作用，微生物的种类随着食物种类增多变得丰富。宝宝出生后3~14个月是肠道菌群“发育阶段”，各种菌群逐渐在宝宝体内定植，母乳喂养和益生菌双歧杆菌水平呈正相关。宝宝出生后15~30个月，摄入的食物种类增加，肠道菌群进入“过渡阶段”。30个月后，宝宝的饮食变得稳定，肠道菌群也进入“稳定阶段”，和成年人的肠道微生物组成十分相似，最明显的特征是在“过渡阶段”迅速增加的厚壁菌门菌株数量趋于平稳。不过，如果宝宝缺少母乳喂养，可能不到30个月就会被迫“长大”，肠道菌群更早表现出厚壁菌门菌株数量增多，提前进入“稳定阶段”；如果宝宝吃母乳时间过长，“过渡阶段”被强制延迟，会导致双歧杆菌长期占优势，影响肠道菌群的丰富度，不利于宝宝健康成长。

所以，宝宝断奶不宜过早，也不应延迟过久，否则都不利于健康成长。▲(肖 恩）