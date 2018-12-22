受访专家：国家现代农业产业技术体系（食用菌）保鲜储运岗位科学家 刘庆洪

北京食用菌协会名誉会长 王贺祥

平菇、香菇、金针菇……市场上蘑菇的种类真不少，如何挑到新鲜的呢？本期，《生命时报》特邀国家现代农业产业技术体系（食用菌）保鲜储运岗位科学家刘庆洪和北京食用菌协会名誉会长王贺祥为大家详细介绍。

平菇选菌盖小的。挑选平菇要注意菌盖形态，新鲜平菇的菌盖边缘略向下卷，没有裂开。如果边缘已经长平并裂开，说明太老了，口感较差。此外，挑选时还要注意菌盖的大小，菌盖太大并不好，小一点的更鲜嫩好吃，直径5厘米左右最佳。

杏鲍菇选12~15厘米的。新鲜杏鲍菇有以下几个特点：第一，表面有光泽，呈乳白色，摸起来光滑；第二，菌褶排列紧密，边缘及两侧平整；第三，菌体紧致，长度为12~15厘米。摸起来太干的杏鲍菇偏老，超过15厘米的属于生长过度，菌体里往往发空，不够嫩。

金针菇挑菌盖半球形的。金针菇菌柄一般上浅下深，如果颜色通体均匀鲜亮，很可能经过漂染或添加剂处理过。金针菇的菌盖要挑选半球形的，菌盖长开的说明老了，菌柄15厘米左右最好。另外，还要留意颜色，白金针菇韧性大，容易塞牙，而黄的香味浓、口感嫩，更好吃。

香菇宜选香气浓郁的。香菇因具有特殊的香气而闻名，因此挑选时优先选择香气浓郁的。优质的新鲜香菇菌盖肥厚且向下卷、菌褶呈白色、干爽整齐。菌褶一片一片立着的最新鲜，菌盖直径以3~6厘米为好，菌柄短粗鲜嫩。若菌褶有褐斑、菌盖表面色深黏滑或滴水则不宜食用。

草菇挑颜色黑白分明的。体积小一些、颜色黑白分明的草菇通常比较嫩。用手按压表面，如果感觉软塌塌的或有出水，说明不新鲜甚至已经变质。

口蘑选直径不超过4厘米的。口蘑本身白色带点灰色，如果颜色太白可能是用了漂白剂。口蘑的大小决定了口蘑的成熟度，一般选择小的为好，直径最好不超过4厘米。菌盖将菌柄紧紧包住的为上品，若菌盖和菌柄分离并能看到里面的菌丝，就不要买了。需要提醒的是，口蘑不宜保存，选购后应当马上烹饪。▲