徐镜人获江苏省委“为改革开放作出突出贡献的先进个人”表彰

12月18日下午，江苏省委、省政府召开庆祝改革开放40周年座谈会。会上宣读了省委、省政府关于授予“为江苏改革开放作出突出贡献的先进集体和先进个人”称号的决定。扬子江药业集团徐镜人董事长获授“为改革开放作出突出贡献的先进个人”称号。

在改革开放40年的浪潮中，江苏大地展开了一场轰轰烈烈的改革开放实践，创造了一个又一个发展奇迹，涌现出了一大批具有代表性的先进集体和模范人物。省委、省政府部署开展为江苏改革开放作出突出贡献的先进集体和先进个人评选活动。各地各有关部门在严格标准、充分酝酿的基础上，提出了先进集体、先进个人推荐名单。经反复比选、集体研究、社会公示，省委、省政府决定，授予20个单位“为江苏改革开放作出突出贡献的先进集体”称号，授予20人“为江苏改革开放作出突出贡献的先进个人”称号。

“是改革开放创新的沃土，孕育了扬子江药业；是坚守医药主业的执着，成就了扬子江的行业地位。”回顾企业发展历程，徐镜人感慨良多。创建47年来，扬子江药业集团的发展与改革开放的脚步同频共振，从一个乡镇小厂成长为民族医药巨头，连续4年位居中国医药工业百强榜首位。