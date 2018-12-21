菲仕兰助力荷兰乳业提前实现2020户外放牧目标

户外放牧是荷兰乳业积极倡导的一种养殖方式。2018年12月19日，荷兰乳业户外放牧率达到81.2%的目标提前两年实现了。而在行业的积极引导下，又有303名菲仕兰会员奶农决定在2018年开始户外放牧。

菲仕兰合作社主席弗兰斯·库伦切斯表示：“作为荷兰乳业的一员，我们应该为此感到骄傲。我们再次成功地增加了户外放牧的奶牛数量，并实现了乳业2020年户外放牧的既定目标。尤其是今年格外炎热和干旱的夏季给户外放牧和草场管理带来了极大的困难。我们的成功要归功于荷兰奶农的养殖技巧。他们也十分高兴通过户外放牧，让草场上的奶牛成为荷兰的一道风景。消费者愿意为此支付更高的价格也成为额外的激励。”

据悉，菲仕兰鼓励会员奶农对他们的奶牛和小牛实施户外放牧。为了推广户外放牧，如果会员奶农每年120天、每天至少6小时户外放牧，菲仕兰将给予奖励。奖励标准是每100公斤牛奶1.5欧元。消费者可以从乳制品外包装上的户外放牧牛奶标志识别户外放牧牛奶产品。

菲仕兰合作社包括分布在荷兰、德国和比利时的会员奶农。合作社旨在将会员奶农提供的牛奶价值最大化，以可持续的方式为会员奶农创造价值。这体现在奶价以及会员奶农的分红上。菲仕兰合作社有着丰富多样的牧场，牧场主对牧场也有着多种多样的发展需求。菲仕兰合作社保障会员奶农的利益，并就荷兰皇家菲仕兰的运营行使投票权。18465名会员奶农和12707家牧场通过菲仕兰合作社联合起来，通过合作社拥有荷兰皇家菲仕兰，并向荷兰皇家菲仕兰供应牛奶。