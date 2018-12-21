菲仕兰会员理事会通过平衡增长提案

12月18日，菲仕兰合作社会员理事会投票通过有关平衡增长的提案。此次针对牛奶资金监管的调整旨在确保当下和未来牧场牛奶供应和市场需求的良好平衡。菲仕兰的新战略着眼于市场和可持续性，而平衡增长与此是一致的。

菲仕兰合作社主席弗兰斯·库伦切斯表示：“在过去的一年里，合作社的会员奶农们多次充分考虑并讨论了牛奶供应和市场需求的平衡。会员理事会批准了平衡增长的提案。这使得菲仕兰能够提高乳品销售的效益，并支持单个牧场的平衡发展。”

平衡增长是指会员奶农供应的牛奶总量增幅同市场需求保持一致。牛奶总量的增幅取决于市场情况，而这是基于对未来全球增长的预测，每两年确定一次。2019和2020年基于市场的增长比例已经确定为1.5%。此外，如果出现牧场终止运营、牧场退出或者牧场未能完全占用产量指标的情况，将会有空余的增长空间。当整体牛奶供应超出基于市场的增长和空余增长空间的总和时，针对超出基准产量允许的单个牧场，其超额供应的牛奶，将会执行每公斤10欧分的价格扣除。对于特殊的牛奶供应，当供小于求时，允许偏离基于市场的增长比例。

此次针对牛奶资金监管的调整将于2019年1月1日生效。

据悉，菲仕兰合作社包括分布在荷兰、德国和比利时的会员奶农。合作社旨在将会员奶农提供的牛奶价值最大化，以可持续的方式为会员奶农创造价值。