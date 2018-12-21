12月19日至21日，由亿邦动力主办的“2018亿邦未来零售大会”在武汉召开。作为年度电商行业大会，亿邦未来零售大会已连续举办13届，既是每年的行业盘点，更是对未来的展望。

本届大会以“逆生长”为主题，汇聚国内外电商领域知名企业高管、专家学者、政府相关主管部门领导、媒体代表等超过5000余人次出席。在三天的时间里，超过100位智能零售代表嘉宾为大家带来了一场场激发思维碰撞的演讲。同时，亿邦未来零售大奖以及亿邦五大TOP50榜单同期发布，成为本届大会的亮点之一。

亿邦智能零售年会、亿邦社交电商年会、亿邦跨境电商年会、第三届中国智慧三农大会作为大会四场主论坛涵盖了当前零售电商的热点内容。同期，《电商法》及政策走势闭门咨询会、思路·社交电商招商专场对接会、聚客通?2018品牌社交电商闭门会、智能零售CTO闭门会、湖北网商伙伴峰会暨互联网+产业推介会、亿邦大社群之夜等十余场主题活动精彩上演。

《电商法》及政策走势闭门咨询会 电商的指路标

2019年1月1日起，《电子商务法》将正式实施，亿邦动力研究院在“2018亿邦未来零售大会”期间发起《电子商务法》及政策走势闭门咨询会，邀请了亿邦动力网董事长、商务部电子商务专家、《电子商务“十三五”发展规划》起草人郑敏，以及阿拉木斯、张韬两位《电子商务法》立法起草组专家到会，与20余家企业展开充分交流，就个人工商注册、跨境电商代购、税务、职业打假人、执法范围、执法依据、执法案例、底线红线等话题展开充分交流讨论，并对当前跨境电子商务的政策环境与发展方向做了内部分享。

亿邦智能零售年会 科技促进零售逆生长

在本届大会的核心主论坛——亿邦智能零售年会上，天虹集团董事长高书林对智能零售做出思考，他从天虹战略转型的数字化、智能化、体验式消费以及供应链三大方面，诠释了零售第一性原则。他认为，任何事物的发展都是从第一性原理的原点出发，发展中的所有逻辑都可以追溯到这个原点，这就是零售商业发展最重要的原理。

同时，现场众多大咖就实体商业如何变革、零售与人工智能、区块链、在线云等的结合，以及商业模式的变革发表了精彩的演讲，带来了电商各个方面的独到见解，在相当程度上指引了数据智能对商业决策的重要性，成为本届未来零售大会的重磅话题。

中国智慧三农大会 新方式成三农发展新源泉

农村、农民、农业的发展对于当前中国社会经济来说具有至关重要的作用，而新时代兴起的数字智慧，又会对拥有数千年历史的三农有何影响？今日头条三农负责人石伟根据今日头条的自身属性，为扶持三农发展提出新的思路。同时，石伟在分享中表示，今日头条网络扶贫落地实施的两个项目与两个计划中，仅山货上头条项目，已经达到了13亿次曝光量。

此外，其他众多三农电商领袖人物根据自身属性，分享了如何通过大数据、新模式，来促进三农发展；而到场的政府领导、专家学者等则从专业领域与地域特性，分享了电商对三农发展的所取得的成就。同时，大会上还举办了智慧三农学院揭牌仪式，正式揭幕了智慧三农发展的全新机遇。

亿邦社交电商年会 用户权成新焦点

在亿邦社交电商年会上，多位行业大咖针对社交电商核心的用户主权、商业模式、零售场景，以及社交电商的变量，在演讲中诠释了社交电商变革平台式电商核心的“用户力”，以及众多切实的成功案例与前瞻视野的分享，为站在风口上的社交电商提供了高端思维的借鉴。

亿邦跨境电商年会 世界贸易的新力量

在亿邦跨境电商年会上，多位跨界电商领军人物及其他政府领导、专家分别从资本、平台、城市发展、消费、营销、金融、监管、渠道、品牌等角度发表演讲，为跨境电商的未来发展指明了方向。

5大年度榜单发布 见证荣誉的诞生

2018亿邦动力未来零售大会首次设立了未来零售大奖，并在现场揭晓，十大获奖企业代表着100位零售人基于行业未来方向的判断和选择。

同时，2018亿邦智能零售TOP50、聚客通·2018亿邦社交电商TOP50、逆生长·2018亿邦跨境电商TOP50、逆生长·2018亿邦智慧三农TOP50、逆生长·亿邦未来零售服务商TOP50的5大榜单也在会上发布。

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