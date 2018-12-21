12月17日，清华大学附属北京清华长庚医院成功为一名17岁少年实施双供者捐肝的移植手术。手术历经14个小时，少年的父亲和姐姐分别捐出自己肝脏的25%和30%。截止发稿，三人均顺利拔除气管插管，转至普通病房，术后检查显示状态良好。

今年夏天，正在备战高考的高三学生小江，出现胃疼、食欲不振、乏力等症状，但未重视，后因胃痛难忍进了医院，经检查确诊为“肝硬化失代偿期，肝豆状核变性”。

据介绍，肝豆状核变性是一种常染色体隐性遗传的先天性疾病，病人肝脏对铜元素的代谢出现障碍，体内铜元素异常沉积，最终导致肝脏硬化，甚至影响大脑功能。

小江的“胃痛”实际上是因为肝硬化进入失代偿阶段产生大量腹水，进而影响到胃肠道的结果。北京清华长庚医院肝胆外科执行主任卢倩表示，目前疾病已发展到终末期，肝脏移植是拯救患者生命的唯一有效途径。

图为北京清华长庚院肝脏移植中心在术前为两位供者进行的3D影像分析，以利制订精准的手术方案

17岁的小江身高1米9，体重超过140斤，需要移植的肝脏体积会比普通人更大。如果从父亲身上切取了足够小江用的肝脏，父亲剩下的肝脏远远不够满足自己的生存需求。因此，需要另一位捐献者，再献出一部分肝脏，“双肝齐供”，这一难题才能得到解决。母亲的血型与小江不同，不具备捐肝条件。已婚并育有一女的姐姐挺身而出，为弟弟捐肝。

在中国工程院院士、北京清华长庚医院执行院长董家鸿的带领下，肝脏移植团队反复对父亲和姐姐的肝脏进行精确到肝段的测算，结合肝内脉管分布情况精密规划肝脏获取方案，最终拟订了手术方案：姐姐捐出右后叶肝脏，大约占其自身整体肝脏体积的30%；父亲捐出左半肝，大约占其自身整体肝脏体积的25%；而这两部分肝脏体积之和占弟弟应有理想肝脏体积的52%，完全可以满足弟弟的术后康复。

据介绍，父亲与姐姐的取肝手术同时开台，由董家鸿、卢倩联合主刀，切取姐姐右后叶肝脏；由解放军总医院主任医师杨占宇、北京清华长庚医院肝胆胰外科副主任医师韩东冬联合主刀，切取父亲左半肝脏；两台供肝切取手术在两组专家的精细操作下进行非常顺利，随后经后台修整后的肝脏依次植入弟弟的身体。 双供者捐肝在肝移植手术中很罕见，约占整个肝移植手术的千分之五。（图/文 清华大学附属北京清华长庚医院）

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