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鱼头豆腐汤

中国注册营养师、航天中心医院营养科营养医师 马跃青

2018年12月21日14:47 来源：人民网-生命时报

食材：鲢鱼头一只（约500克）；北豆腐一盒（约400克）；枸杞若干；生姜、大葱、香菜若干；料酒少许；植物油适量；食盐适量。

做法：1.鱼头从中间剖开，去腮，洗净，放置盘中，倒料酒、少许盐，腌制10分钟；2.豆腐切一厘米厚方块，放在盐水中浸泡，可使豆腐在煮的过程中不易散形；3.生姜去皮切片，香菜切段，葱切段；4.锅中倒油，待七成热时，放入鱼头用中火双面煎成金黄色（鱼头不宜来回翻动，将一面煎好后翻至另一面）；5.倒入开水，没过鱼头，同时放入姜片、枸杞，大火煮至沸腾后改中小火煮15分钟，至汤呈奶白色；6.放入豆腐，轻轻搅匀，大火煮沸后改小火焖煮5分钟；7.起锅时放葱、香菜和食盐调味。

点评：清煮烹调，做法简单，老少咸宜。鱼头含有优质动物蛋白，容易被人体消化吸收；其脂肪含量低，DHA、EPA含量高于鱼肉，有助降血脂及健脑。豆腐含有优质植物蛋白质及丰富的钙质，配合鱼头中丰富维生素D，两者合吃，可提高人体对钙的吸收率。

(责编：李轶群、杨迪)


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