果干加坚果，有助降血糖

很多人认为，水果干和坚果不适合当零食，尤其是对想控制血糖以及能量摄入的人来说，把水果做成水果干后，糖分大大提高，甜味变得浓郁，果干太甜，坚果油脂多，大家望而却步。

中国农业大学食品科学与营养工程学院食品营养与分析实验室进行了相关试验，探究水果干升糖指数；并探究将部分米饭替换成水果干以及水果干搭配坚果后对餐后血糖的影响。

试验方法：研究者招募11名符合要求的健康受试者，给他们吃3类测试餐，每次试验测试一类测试餐的一种，每两次试验之间相隔至少一天，直到吃完所有搭配。其中的碳水化合物含量完全一样，3类测试餐如下：

（1）分别摄入葡萄干、苹果干、枣干、杏干和米饭。碳水化合物均为50克。

（2）将一半米饭换成含等量（25克）碳水化合物的葡萄干、苹果干、枣干、杏干。

（3）在（2）的基础上，每种果干加米饭的测试餐再加30克巴旦木。

每次受试者食用完后测其空腹及餐后4个小时的血糖水平。

试验结果：1.水果干的升糖指数没有米饭高：4种水果干的升糖指数分别为56，43，55和56，米饭是81。

2.将一半米饭换成含有等量碳水化合物的果干，升糖指数分别为77，65，77和75仍没有米饭高。

3.将部分米饭换成果干后，再多吃一把巴旦木，不仅升糖指数均有明显降低，分别为54，60，52和64，而且餐后4个小时的血糖波动幅度也变小了。

结论：1.食物的升糖指数与其本身的甜味并无必然联系。2.为改善一餐饭的口味，少吃几口米饭，换成两口水果干，不会引起血糖上升。在此基础上再补充一把巴旦木，还可有效降低餐后血糖。

分析：果干糖分虽然浓缩，但维生素、矿物质、膳食纤维以及抗氧化物等也同步浓缩，坚果富含优质蛋白和不饱和脂肪酸以及植物甾醇和多酚等，对于保护血管和调节血脂有一定作用。(李 爽)