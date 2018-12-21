在生命早期，适当刺激能开发儿童智能。于是，不少家长在养育过程中不断加速，以激发孩子的潜能。但生长发育需要遵循一定规律，有些事不能操之过急。

1.学走路。儿童运动发育遵循：抬头、翻身、坐、爬、站、行走的发展规律。宝宝9个月后进入站立为主的体位，逐渐学会扶站、扶走，12~15个月能独自行走。因此，多数宝宝9个月时可开始进行腿部训练。不建议学走路太早，否则不利于骨骼发育，还会导致某些运动能力缺失，比如不会爬的时候训练走路，会缺失爬行运动。当然，学走路年龄并不固定，若孩子能较好地完成独坐、爬行等运动，就可以训练走路。

2.画直线。随着手部精细动作发育，1岁到1岁半，孩子能手握粗短的蜡笔乱画，2岁能正确握笔画垂直线，2岁半能画水平线。若训练太早，孩子不能很好地握笔，无法进行涂鸦和画直线，会增加挫败感，还可能影响未来画画和书写能力。1岁前，家长可通过捡豆子、玩沙子等锻炼孩子手部灵活性，等到发展到一定程度，握笔画直线、画画就水到渠成了。

3.练乐器。音乐能净化孩子的心灵，陶冶情操。婴幼儿时期，家长可以让孩子多听柔和、优美的音乐，教唱易学的童谣，以培养孩子对音乐的兴趣。至于练习乐器，首先要孩子有兴趣，同时练习乐器对孩子的手指力量及灵活性要求较高，学习年龄宜稍大些，系统学习最好在四五岁后。

4.骑脚踏车、学轮滑。我们经常在小区里看到年龄特别小的孩子骑脚踏车、玩轮滑，但太早进行这些运动会增加危险性。一般，建议等孩子3~4岁再骑小三轮车，5岁后学轮滑、骑两轮车，此时孩子的大肌肉已经发育良好，具有较好的平衡协调能力，可以完成一些较高难度的运动。