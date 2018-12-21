退休闲居后，我开始习字，目前已有4年。初学《勤礼碑》，颜老先生的字体端庄雄伟，我总觉得笔不听指挥，差点放弃。朋友告诉我，练字首先练心，心静方可写字，这就是修身养性。明白道理后，我每天上午8点到10点练字，坚持了两年。老年大学书法学习班结束时，我的作品获得老师和同学一致好评。

在老师建议下，我又开始临摹王羲之的《兰亭序》。从结体到用笔，皆与唐楷不同。过去是“走”现在要“跑”，要“跑”出气韵，“跑”出灵动。一开始我是“踉踉跄跄”，几个月后，才逐渐找到感觉。这天下第一行书，千变万化，够我修炼一生了。

偶尔写出一幅感觉较好的习作，悬挂墙上，自我欣赏。但很快看出毛病丛生，书法技艺掌握难度很大！读过《卖油翁》，知道百步穿杨神技不过“唯手熟尔”，书法需勤学苦练，于是一边坚持，一边享受。

今年中秋前乔迁新居，我书写“家和万事兴”贴于门前，老伴夸我写得好，我不免欣喜。书法进步缓慢，不要紧，活到老写到老，“驽马十驾，功在不舍”，慢慢来。重要的是，我从中获得了快乐。