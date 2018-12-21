在寒冷刺骨的冬季，在屋里烤烤暖气会让人感到舒适。然而，如果你用暖气来烘干衣服，就会降低室内空气质量，引发哮喘并危害肺部健康，尤其不利于处于生长发育期的儿童和有慢性病的老人。

苏格兰的一项研究显示，洗过的湿衣服放在室内的暖气片上烘干，会使房间的湿度增加30%，为霉菌孢子的生长创造出理想的环境，引发曲霉病。该病可能导致咳嗽、呼吸困难，疲劳和体重减轻，甚至咳血，也会对免疫功能虚弱的人构成潜在的生命威胁，比如那些患过癌症或器官移植的人以及囊性纤维化或慢性阻塞性肺病患者。如果不加以治疗，霉菌就会在血液中扩散到肾脏或大脑等部位。另外，衣服中添加的化学制剂，在高温下也更容易挥发，散发到封闭的室内有害健康。

专家建议，最好的做法是在室外通风良好的环境中晾晒衣服，或者使用滚筒烘干机。如果条件不允许，必须在室内晾晒衣服，也要勤开窗通风。（萧忠彦）