红肉贵了，得病的人就少了

美国《公共科学图书馆》杂志刊登英国一项新研究发现，如果对培根、汉堡和牛肉等食品加征 “红肉税”，那么两年内全球死亡人数可以减少22万，节省307亿英镑（约合人民币2720亿元）的医疗费用。

2015年，世界卫生组织就将含有牛肉、猪肉和羊肉的加工肉食认定为致癌物质，将牛排和排骨等未经加工红肉认定为“可能致癌物”。英国牛津大学研究员马科·斯普林曼博士主持完成的最新研究发现，红肉与癌症和心脏病密切相关。在大多数高收入国家和中等收入国家，红肉和加工肉食摄入量都远远超过了推荐标准，导致心脏病、中风及糖尿病等病例猛增。食用红肉和加工肉食每年会导致全球240万人死亡，经济损失超过2190亿英镑（约合人民币1.94万亿元）。

斯普林曼博士表示，在英国，征收“红肉税”后，肉馅和牛排等红肉价格将提高14%，培根和汉堡等加工肉食价格将提高79%。这样消费者更容易去选择健康的肉或其他食物，既对个人健康产生重大影响，又会给医疗保健系统减轻压力。仅在英国，此举每年就可能挽救6000人性命，节省7亿多英镑（约合人民币62亿元）的医疗费。相比之下，美国理想的加工肉税为163%，可使肉类成本提高34%，加工肉类成本提高163%。瑞典行之有效的加工肉税为185%，使加工肉和红肉价格分别上涨185%和27%。德国对肉类征税后，可使红肉和加工肉类价格分别上涨28%和166%。在丹麦，这两个数据分别为29%和119%。高收入国家征收加工肉税还可以使培根和香肠的摄入量每周人均减少两份。研究同时发现，在中国，最佳税率要低得多，红肉仅占7%，加工肉仅占43%。就全球而言，该研究认为，征收“红肉税”可以使加工肉类消费平均减少16%，癌症、心脏病、中风和2型糖尿病死亡病例每年可因此减少22.2万。

除红肉税外，为了鼓励大众少吃肉，牛津大学研究员菲利普·比安奇博士还提出了5种切实可行的方法。

1.减少肉食份量。研究发现，减少肉类菜肴中的肉食份量可以使人均肉类摄入量减少28克；超市以小香肠或小份肉食取代大号香肠或大份肉食，可以使购买量减少13%。

2.设计绿色菜单。研究发现，餐厅将肉食单独写在餐厅标牌上，纸质菜单上只保留素食菜肴的方法，可以使大众选择无肉餐的可能增加4倍。

3.肉食摆放在不显眼处。研究发现，将素食摆在更显眼的地方，可以使无肉菜肴的选择增加6%。自助餐厅如果将肉食摆放在不显眼处，可以使大众肉食摄入量减少20%。

4.提醒肉食来源。研究发现，用猪头实物或画像来呈现烤猪肉的具体来源，可以显著增加人们对植物性替代食品的需求。

5.开发美味无肉食品。一项新研究发现，增强菜单上素食的外观和吸引力，可以使无肉食物的选择人数翻一倍。（陈宗伦 编译）