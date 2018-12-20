2018未来医疗100强论坛在京举行

近日，由动脉网、蛋壳研究院、未来医疗学院主办的2018未来医疗100强论坛在北京举行。本次论坛主题为“潮向ING”，旨在汇集国内外的医疗健康创新企业、金融机构等，从产业趋势、技术演进、资本涌向等多个角度探讨医疗健康产业发展趋势。来自创新医疗相关产业的2500余位嘉宾参加了本次论坛。

此次论坛设置12场主题论坛，包括：未来医疗主论坛、互联网+智慧医院论坛、创新健康险论坛、健康管理模式创新论坛和智能影像创新实践论坛等。

动脉网创始人李大韬

在未来医疗主论坛现场，北京航空航天大学教授王田苗作了题为“未来手术机器人的发展与展望”的主题演讲，他表示，“机器人的发展方式先是解决定位，在定位上把医生规划的轨迹确定下来，然后在三维的情况下进行简单地操作。在操作的过程中，也是由多孔到单孔，从微创到无创，从刚性的到刚柔耦合灵巧的，以及从无感知的到有感知的。”此外，动脉网创始人李大韬也做了题为“潮向ING-2018创新医疗产业演化相对论”的主题演讲。他认为，医疗产业可以从以下三个维度进行解读：第一、供给端的数字化，对数据工具的运用提升生产率以及流程的优化；第二、对大量的创新型的医疗服务机构而言，其核心挑战是如何以低成本获得流量，并实现高质量的流量的留存；第三，创新不仅是从小处着手，更需要具有全局视野和规划的能力。

与此同时，在活动期间，动脉网举办了一场医疗产业发布会。阿里云、德尚韵兴、体素科技和健康有益等多家企业/机构在该发布会上分别对本公司/机构的新产品、融资报告以及战略合作等内容进行了发布。

体素科技CEO丁晓伟

其中，体素科技CEO丁晓伟在发布会上宣布，体素科技于今年9月完成了5000万美元B轮融资，本轮资金主要用于医疗影像AI解决方案产品的各国市场准入注册以及临床落地。

浙江德尚韵兴医疗科技有限公司总经理胡海蓉

此外，在发布会现场，浙江德尚韵兴医疗科技有限公司总经理胡海蓉介绍了乳腺癌人工智能辅助诊断产品。她表示，希望人工智能在医疗领域能生根发芽，最终提升医疗水平，降低医疗成本，从而惠及大家。（蔡熊更）