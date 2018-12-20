全国中医药健康文化知识大赛总决赛举行

12月16日，全国中医药健康文化知识大赛总决赛在京举行。全国中医药健康文化知识大赛由中医中药中国行组委会主办，中国中医药出版社，中国教育网络电视台健康台，各省、自治区、直辖市中医药管理部门及新疆生产建设兵团卫生局承办，历经5个月的激烈角逐，最终广西代表队获得冠军；广东代表队和在海选赛中脱颖而出的百人团代表队获得亚军；黑龙江代表队、北京代表队以及百人团选出的第二支代表队获得季军。

总决赛主持人——中医中药中国行形象大使悦悦、中国教育电视台马广超、北京电视台魏羽彤

晋级全国决赛的部分代表队

广西省代表队获得全国总冠军

据了解，全国中医药健康文化知识大赛于今年6月30日正式启动，采用全国海选、省内选拔、全国决赛三级赛制。为鼓励社会各界全面参与，参赛者不受年龄、专业、学历等限制，通过小程序“杏林王者”进行全国海选，展现中医人的风采。在各省级中医药管理部门的全面配合下，参与海选小程序答题的人数突破56万，大赛关注人数、投票人数超过6000万人次，参赛报名机构近3000家，参赛选手来自全国各省、自治区、直辖市的中医药医疗机构、高等院校以及社区和企业等。

从海选56万答题选手中脱颖而出的百强团成员

晋级决赛的各省代表队

晋级全国决赛的部分代表队

大赛以“生活处处有中医”为主题，旨在扩大中医药健康文化影响力，提升中国公民中医药健康素养，丰富中医药养生保健知识。大赛内容在传承中医药经典的基础上，紧扣当下中医事业的核心工作，涵盖广泛，兼具历史性和时代性。

为鼓励社会各界全面参与，积极营造群众更好地认识中医药、认同中医药、使用中医药的良好氛围，进一步普及中医药核心价值理念，凝聚行业内外发展中医药的磅礴力量，大赛题库邀请数十位专家精心策划，囊括中医药文化、中医药常识、中医药传统知识等多种类型，题目内容丰富，形式新颖，通过视频、音乐的方式呈现，参赛选手在有趣味答题过程中也能学到中医药知识。

总决赛特别邀请国医大师熊继柏、中华中医药学会学术顾问温长路、香港浸会大学教授赵中振和厚朴中医学堂堂主徐文兵，对参赛选手的答题情况进行点评，湖南中医药大学副校长何清湖、北京中医药大学东方医院院长刘金明、安徽中医药大学教授储全根等专家作为仲裁专家对比赛进行监督。此外，总决赛现场还邀请中医中药中国行组委会各成员单位代表及数百名观众，气氛热烈。

本次大赛，除冠、亚、季军外，还评出了最佳选手、最佳人气、百强选手、最佳指导老师和最佳组织单位及优秀组织单位。（崔元苑）

三位参赛者荣获全场最佳选手奖