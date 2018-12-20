关注少儿健康 HMO模式高端儿险上线

12月18日，由新世纪医疗、平安产险和众诺普惠联合召开的“平安高端医疗新世纪专属保障方案”发布会在北京举办，并完成三方签约仪式。发布会上，三方共同推出了专门针对1—17周岁高端家庭少儿群体的“熊猫康宝健康福利计划”，欲打造国内首个针对儿童群体HMO模式的会员保障计划。

“目前，国内尚无顶尖儿科医疗机构与商业保险的深度合作，传统的高端商保模式都是将医疗机构与保险机构置于对立面，保险机构会严谨控费，在保障条款上设置种种限制，例如高免赔额、不保住院、保障金额较低等。”众诺普惠联合创始人、战略发展部总监丛国钧针对目前国内少儿医疗保险行业发展现状指出，“同时，高端医疗机构对于商保客户很少提供健康管理服务，保障的作用仅仅体现于治疗过程，受限于商保付费模式而忽略了健康管理和诊后康复这些对于孩子健康成长的重要环节。”

而本次发布的熊猫康宝健康福利计划正是为了解决上述业态痛点。据会上介绍，该计划专门针对1—17周岁高端家庭少儿群体，提供熊猫卡服务+熊猫卡PLUS部分服务。

平安产险副总经理曹六一表示，此次新世纪医疗、众诺普惠、中国平安联合打造首个儿科HMO生态闭环，推出行业首款“熊猫康宝健康福利计划”，不仅是实现了医疗数据科技的落地应用，更是扭转了医疗机构与保险机构的合作模式，共同将“治疗疾病”转变为“管理健康”，以HMO的合作模式对参保人员进行疾病AI筛查、提升医疗质量和效率、降低误诊率、减少医疗成本，致力于打通涉及诊前、诊中、诊后的疾病全生命周期智慧医疗解决方案。

会上介绍，此项计划的推出并非三方的首次合作，众诺普惠此前曾与新世纪医疗集团联合推出高端孕产项目为代表的医院整体支付解决方案，提供智慧化医疗方案，提升患者就诊体验；曾与中国平安携手推出DBS手术定制化保险解决方案为代表的定制化保险解决方案，深入医疗场景提供相应的保险服务。

众诺普惠联合创始人丛国钧在会上发表致辞

丛国钧在会后透露，基于与平安财险的战略合作关系，众诺普惠还将与其联手推出更多的整合式健康医疗服务，并通过选择优质医疗机构提高医疗服务的可及性和医疗质量，共同打造符合中国国情的HMO生态，同时通过分期的方式减轻广大消费群体的支付压力，推动商业健康险保障普及大众。（尹莉娜）