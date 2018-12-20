得了甲状腺结节，如何分辨它是良性还是恶性？

视频回放：别让甲状腺结节成为你的心结

现如今，许多人在体检时被检出患有甲状腺结节，而对于患有甲状腺结节的人来说，最担心的便是自己的甲状腺结节是良性的还是恶性的，长期患有甲状腺结节，会不会由良性转变为恶性。别急，对于这些问题与患者的担心，接下来会一一解答。

患者在发现自己患有甲状腺结节后，会到医院进行就诊，医生会根据一些甲状腺癌的临床特征来初步判断患者是否患有甲状腺癌：

1.患者是否有家族史

在患者就诊时，医生会详细的询问患者家族史，比如有直系亲属是否患有甲状腺髓样癌或是有多发性内分泌腺瘤病2型家族史等。

2.是否有头颈部放射史

由于甲状腺对射线比较敏感，若是患者有鼻咽癌放疗或者是其他的局部照射可能会对甲状腺造成影响。

3.年龄

20岁之前与70岁之后这两个年龄段的人，甲状腺癌发生的几率会有所上升。

4.男性

男性患甲状腺结节的几率并不高，但是一旦患上，恶性风险高于女性。

5.结节是否生长迅速

若是结节生长迅速，大小直径超过2cm，这有可能是恶性肿瘤的征兆。

6.出现呼吸困难等症状

甲状腺结节患者若是突然出现声音嘶哑、发音困难、吞咽困难、呼吸困难等症状，这有可能是甲状腺癌搞的鬼。

7.结节的质地

若是结节质地较硬、形状不规则、不易移动比较固定，这种结节很有可能是甲状腺癌。

8.颈部淋巴结肿大

在排除炎症因素的情况下，患者出现了颈部淋巴结肿大，这有可能是甲状腺癌的症状。

一般医生会根据以上8个特点，结合自己的临床经验，判断患者的结节是倾向于良性还是恶性。而良性结节与恶性结节之间并无必然的联系，它们都有各自进化的路线，一般不会有交集。

近几年，借助高分辨率超声、细针穿刺细胞病理学以及BRAFV600E突变等分子诊断检查，大部分甲状腺结节可以在手术前明确病变的良恶性。

长按识别二维码 下载人民好医生客户端

专家简介：武晓泓，江苏省人民医院内分泌科主任医师、教授、博士生导师；中华医学会糖尿病学分会青年委员、中国研究型医院学会糖尿病学专业委员会委员、中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会委员、中国医师协会科学普及分会甲状腺科普专委会副主任委员、中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会委员、中国医疗保健国际交流促进会甲状腺疾病分会委员等；

擅长：甲状腺结节临床评估（包括超声鉴别、细胞病理及分子诊断）及良性病变的非手术治疗、难治性甲亢和甲减、内分泌肿瘤（包括垂体疾病、甲状旁腺及肾上腺等）的临床诊治、糖尿病筛查（包括单基因突变型糖尿病的诊断）、胰岛功能评估、并发症及合并症的防治等。

出诊时间：周二下午，周五上午。