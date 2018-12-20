贫困县学生把免费奶倒进水沟？官方回应：责成供应企业整改

12月中旬，“湖南邵阳隆回县某小学学生把营养餐奶倒入水沟”的一段视频引起广泛关注。视频显示，几名小学生模样的孩子蹲站在水沟边挤压品牌为“湘蜜”的盒装牛奶，水沟呈现一片乳白色。

校长 有学生喝不完 怕过期有隐患

涉事学校湖南隆回县罗洪中心小学相关负责人回应记者称，学生营养餐由县里统一配送，统一时间食用。学生倒掉餐奶确有其事，原因是天气太冷，有学生喝不完，怕过期才倒掉。曾校长还表示，早先有学生家长反映孩子食用几个月前生产的牛奶，后调查发现，有些孩子把牛奶放在书包里，放了几个月再食用。学校觉得学生把牛奶带回去存在隐患，因此要求在校食用，不得带回家。

另有隆回县官方人士向记者表示，学生奶为免费提供，因为是鲜奶，每天配送，每天都要喝完。学校老师要求喝完牛奶后要将盒子踩平，不能乱丢。有七八岁的学生比较听话，即使气温较低、牛奶较凉喝不完，也要将其倒掉再踩平盒子。

针对有学生家长质疑“牛奶品质影响食用”的说法，曾校长给予否认。他表示自己喝过该牛奶，“品质方面，绝对可以放心，我作为校长，每年三十都会喝一瓶。”曾校长还表示，对于学生喝不完倒掉牛奶的情况，校方考虑接下来让学生将未喝完的牛奶带回家，由家长监督食用。“比如说在牛奶盒上写好名字，然后带回去，一定要督促学生及时喝掉。”曾校长说。

奶厂 垄断300多所学校牛奶供应？

隆回县位于湘中偏西南，总人口128万人，为国家级贫困县和武陵山片区集中连片特殊困难地区。学生饮用的“湘蜜”牛奶由湖南湘蜜乳业有限公司（简称湘蜜乳业）生产。企业官网介绍，公司总部位于隆回县城南工业园，占地面积45亩，是湘中南地区唯一一家国家学生奶定点生产企业。 不过，记者注意到，早在2016年1月，就有隆回县学生家长通过红网“问政湖南”平台反映湘蜜乳业没有供奶资质却垄断隆回县300多所学校学生奶供应的问题。

文章称，孩子们反映学校发的“湘蜜”学生奶不好喝，认为存在“质量问题”。文章还提到，有家长从中国奶业协会了解到“2015年核准注册中国学生饮用奶生产企业（第七批）名单”里没有湘蜜乳业的名字。这意味着企业没有供应学生饮用奶的资质。

中共隆回县委宣传部2016年1月24日针对上述网帖发布情况说明称，湖南湘蜜乳业有限公司是我县本土乳制品企业，于2012年拿到原“学奶办”颁发的学生奶认证标识，并按照要求依法依规供应学生奶，2015年底，该公司原“学奶证”到期。上述情况说明显示，根据2013年农业部和教育部等部委联合下发的《关于调整学生饮用奶计划推广工作方式的通知》（农垦发〔2013〕3号）要求，学生饮用奶作为一般乳制品，统一纳入相关职能部门的生产和质量监管，只要符合国家乳制品生产要求，具有相关职能部门颁发的“乳制品生产许可证”的企业即可生产供应学生牛奶。

通报 责成供应企业立即整改

12月19日，隆回县官方通过“隆回县新闻网”回应此事称，当地县委、县政府成立联合调查组，责成供应企业整改，提供差异化服务。官方通报称，近日，网传“隆回一学校学生把奶倒入水沟”一事，反映了我县在学生营养午餐供应管理和服务上的问题。 对此，县委、县政府高度重视，立即成立联合调查组进行调查。并责成教育主管部门协同供应企业立即整改，提高服务质量，提供差异化服务，责成教育主管部门加强对学生营养奶的政策宣传，加强对学生的教育和引导。

据澎湃新闻、隆回新闻网