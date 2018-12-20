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泌尿系统结石患者睡前不宜喝牛奶

鲍晓菁

2018年12月20日09:01 来源：新华网

由于牛奶中有促进睡眠的有色氨酸成分，近年来越来越多人会选择在临睡前喝牛奶，但是临床医生称，泌尿系统结石患者却不宜在睡前喝牛奶。

安徽医科大学第二附属医院泌尿外科主治医生章大钊称，泌尿系统结石包括肾结石和尿路结石。人在睡眠中处于平卧位，尿量减少，尿中各种有形物质浓度增加，此时尿液处于浓缩状态。牛奶中含钙较多，肾结石中大部分都含有钙盐。结石形成的最危险因素就是尿中钙离子浓度在短时间内突然增加。饮牛奶后2-3小时，正是钙通过肾脏排除的高峰，如此时正处于睡眠状态，尿液浓缩，水分减少，钙通过肾脏排出较多，故易形成结石。

医生建议，肾结石、尿路结石的患者如需要喝牛奶可在晚上临睡4个小时前或白天饮用。此外不要选择高钙牛奶。“结石的预防需要针对结石成分和代谢进行个体化评估，如尿酸性结石患者也不宜喝豆浆。结石患者最佳饮品就是白开水，而且应该大量喝，此外还可以多喝柠檬水。”（记者鲍晓菁）

(责编：李轶群、杨迪)


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