塑胶时代 别让潜在危害偷走健康

为进一步加强中小学合成材料面层运动场地建设和健康安全管理，强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》近期发布实施。与旧国标对比，新国标兼具专业性、科学性和全面性，特别突出了对儿童的环境健康风险防护内涵。

随着学校对学生健康与安全越来越重视，近年来以塑胶跑道为代表的新型运动场建设在全国各地学校掀起热潮。据不完全估算，仅北方某个城市中小学校在建和投入使用的各类塑胶运动场地不低于500家，在塑胶场地进行日常运动的学生超过30万人。

塑胶运动场存在健康风险

不可忽视的是，若学校塑胶运动场地建设不当，确实存在一定的健康风险。学校塑胶运动场地建设标准不完备，建设过程原材料选用和施工都存在管理薄弱环节，增加了环境健康风险。卫生安全形势严峻，面临从设计、选材、施工、监管、验收、维护等系列环节的挑战。

部分塑胶跑道刺激性气体长期不能去除，少数学校塑胶运动场地存在多种危害因素。当前我国一些学校铺设的甲苯二异氰酯（TDI）聚氨酯塑胶跑道，其原料内含有一些有毒、有害物质；在20℃以上温度或紫外线照射下，会释放出有害气体。

如果由不具备专业知识的人来铺设，或者在铺设过程中添加一些有毒有害助剂，这种塑胶跑道可能会成为校园内长期释放有害气体的污染来源。塑胶行业的生产制造过程中涉及各种有机原料的使用，也是挥发性有机化合物环境排放的重点行业之一。

公开资料显示，近几年我国塑胶跑道的发展非常迅猛，生产塑胶跑道材料的公司至少在500家以上。由于竞争激烈和监管漏洞，假冒伪劣材料使用不同程度的存在，也使部分塑胶跑道成为影响校园环境安全的来源之一。

运动时更易吸入有毒气体

学校塑胶运动场地污染对学生健康的影响备受关注。近年来媒体报道校园塑胶跑道健康风险事件逐渐增多，学生家长为此忧心忡忡。

前些年，某小学几百名学生集体出现生理不适，公众怀疑与该校的塑胶跑道有一定关联。另外，学生运动时的呼吸量是安静时的20倍～30倍。如果在不合格的跑道层面上运动，会吸入有害气体，容易出现头晕、恶心、呕吐等刺激症状或不适反应。总体来看，我国目前针对塑胶跑道、运动场地的专业健康风险评估比较缺乏。必要时，可以组织开展专业评估，了解小学校典型塑胶运动场地的环境安全状况和主要环境危害因素等。

有毒有害物质不止一种

塑胶跑道材料中有哪些需要重点关注的有毒有害物质呢？综合国内外文献，如果塑胶跑道质量不合格，可能扩散到空气中的有毒有害物质就比较复杂，需要关注的可能污染物有挥发性有机化合物、半挥发性有机化合物和重金属类污染物等。

而新标准与旧标准相比，除了物理性能不同之外，特别在有害化学物质限量指标方面要求更加严格。不仅对材料中有害物质含量如邻苯二甲酸酯类、多环芳烃类、铅等提出了更为严格的要求，还对跑道中三苯、甲醛和其他刺激性气体等释放量进行了新的要求。

新国标的实施将促进我国校园绿色体育运动场地的建设水平和产品质量再上新台阶，为中小学生的健康运动保驾护航。