广东推动看病就医“一码通”

从12月19日广东省远程医疗平台全面上线暨信息便民“五个一”攻坚行动动员会上获悉，自2019年起，广东将逐步推进居民电子健康码，实现全省看病“一码通”。一人一码、一次认证、全省通用，并逐步实现与社保等公共服务卡的应用集成，传统就诊卡将成历史。

广东省卫生健康委主任段宇飞介绍，广东正在打造“互联网+医疗健康”示范省，利用信息化手段解决医疗服务堵点难点。近日，广东印发《关于开展信息便民“五个一”攻坚行动的通知》，要求加快推进“互联网+医疗健康”便民惠民服务工作，在全省卫生健康系统开展信息便民“五个一”攻坚行动。主要包括：建设居民电子健康码，实现医疗健康服务“一码通用”；建设两级健康信息平台，实现医疗卫生机构“一网联通”；优化再造服务流程，实现看病就医“一键诊疗”；推进远程医疗平台建设，实现远程医疗“一站会诊”；发展互联网医疗服务，实现线上线下“一体服务”。

记者获悉，居民电子健康码建设将于2019年1月底前，在深圳市完成试点建设。2019年6月底前，完成省级电子健康码管理平台建设，在广州、珠海、佛山、中山四地全面应用。2019年12月底前，全省三级公立医院、50%以上的二级公立医院使用电子健康码，并逐步扩大到各级医疗机构使用。届时，电子健康码将取代各医疗卫生机构的实体诊疗卡，作为全省居民医疗服务的唯一标识，贯穿于居民全生命周期。居民使用电子健康码可在全省任一医疗卫生机构预约挂号、检查、取药、支付、信息查询，实现脱卡就医。

近年来，广东大力建设远程医疗平台，计划投入3.22亿元。广东省远程医疗平台一期项目在2017年12月26日开始实施，实现20家省级医疗中心与56家县级医院开始远程医疗服务。到2019年12月底，该平台将联通1145家乡镇卫生院、2277个贫困村。（特约记者周玮玮 通讯员甘远洪 韩志江 董日荣）