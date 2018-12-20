情有独钟  甘做茶痴

在悠久的中华茶文化发展进程中，宜兴紫砂壶闻名于世。当年，晋商常家因中欧之间的茶叶贸易而终成巨商大贾，如今，常家的后人中出了一位紫砂壶创新艺术家——常月红，他不仅对品茶和提高用茶质量的器皿情有独钟，同时还是一个喜欢创新的“另类壶痴”，并由此开拓出了一片紫砂创新的天地。

作为常家庄园的后人，常月红的祖上是“生意兴隆通四海，财源茂盛达三江”的有名晋商。驰骋欧亚的晋商，举商贸之大业，经营范围包罗万象，称雄五百余年，在神州大地上留下了灿烂的商业文化。

乔家一个院，常家两条街。距乔家大院不远的常家庄园是晋商大院中面积最大的一座，《白鹿原》、《白银帝国》、《亮剑》等热播的影视剧，都曾在常家庄园取景。

明清时期，特别是清朝，晋商把生意做到了国外，常家就是其中的佼佼者。常家兄弟靠经营绸布生意起家，后来从事中欧之间的茶叶贸易，终成巨商大贾。

常家爱茶，胜于做茶生意。常氏繁衍不衰，常家与茶业的不解之缘，影响着后人，加之常家后人遍布世界各地，族内子弟来往密切，祖上的积淀更多变成了一种人文的情怀，对茶叶和茶具的情缘也随族人的脚步扩展到了各地。

这当中，每次返乡祭祖的常月红，都会被常家庄园的宏伟壮丽和家族在历史上的丰功伟绩而深深震撼。攻读化工专业的他，耳濡目染于常家深厚的文化底蕴，和祖辈一样，他对品茶和提高用茶质量的器皿情有独钟。

身兼中国紫砂工艺美术师联合会副会长、中国传统艺术协会专家会员、香港中华紫砂艺术协会主席、《江苏陶瓷》杂志名誉主编等职务的常月红，热爱紫砂文化。在常月红看来，紫砂壶将中国传统文化精华糅合进一壶中，构成了极其高雅的文化艺术气质，浸透着中华民族的文化精髓和审美意识。

“一把形、神、气俱佳的紫砂壶是值得收藏的上品。”在常月红看来，千年国粹紫砂壶所蕴含的文化特性和精神功能是独一无二的。

常月红这样评价紫砂的魅力：“紫砂茶器古老而悠久，造型形式丰富多变，或精美细巧，耐人寻味，或奔放大度，令人心旷神怡，加之镌刻于壶体表面寓意深远的题诗赋画，更增添了浓郁的书卷气，这些文化因素构成了紫砂壶的审美特征。”

与其他钟情于收藏器皿的“壶痴”不同的是，常月红还喜欢创新，对创新的痴迷似乎一直在他的血液中流淌。

在紫砂壶造型上和陶刻上获得突破曾让他喜不自胜，拿到紫砂壶设计专利的他说那只代表过去，拿到紫砂材料在咖啡器具使用的发明专利，则增强了他要拓宽紫砂用途的雄心壮志。紫砂壶作品在市场上的受欢迎，和紫砂壶爱好者的购买收藏，更加激发了他的灵感和创作欲望。

他把挖掘紫砂壶历史文化内涵和紫砂艺术深度结合，将紫砂壶和中国古典诗词深度融合研究，发表了很多学术论文和研究成果，并且著有《有容乃大——常月红紫砂壶作品集》一书。他也是第一个系统研究紫砂矿料保健功能的创新者。《江苏陶瓷》杂志还专门为常月红开辟了专栏，把他对行业的思考、对创作的思考、对艺术的思考，系统全面地展现出来。

在日复一日对紫砂琢磨、创新研制的过程中，家族与茶的情缘，使常月红触碰到紫砂中血液的流淌、一种生命的温度，祖上筚路蓝缕的创新风骨穿越时空融入常月红的紫砂创作中，使他加入不同药石和紫砂矿料，混合研制出新壶，大开新境。

作为常家庄园的后人，常月红表示，他将继续在茶叶茶具紫砂壶文化的国际交流上发挥作用。他也誓言要创新传统紫砂壶的制作工艺，让千年国粹焕发新颜。