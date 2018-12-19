看病更方便负担再减轻 泉州深化医改让老百姓有更多获得感

新一轮医改实施以来，泉州市以建设人民满意的医药卫生服务体系为总体目标，以医疗、医保、医药“三联动”为重要抓手，医改工作取得了阶段性成效，让老百姓有更多获得感。

优化调整1000多项医疗服务价格

公立医院综合改革步伐加快，群众就医体验逐步提升。实施院长年薪制改革和医院工资总额管理，同步实施年度考核，医院的公益性管理更加规范；进一步落实公立医院用人自主权，市属公立医院全面实行自主公开招聘和编制使用备案制，引进一批医疗行业高层次人才，有效提高公立医院服务能力和水平；着力开展医院控费，全面实施药品零差率销售，2018年全市药占比仅27.82%；逐步优化调整医疗服务价格，2015年以来优化调整1000多项医疗服务价格；在全市各医院推广临床路径管理，进一步规范医院的诊疗行为，今年实行临床路径管理的出院患者比例达45.86%；实施“暖心服务”三年行动，下大力气解决一批群众就医的难点、痛点和堵点问题。

2016年以来，泉州市二级以上公立医院总体满意度连续3年保持全省设区市第一名；

重点人群家庭医生签约数超140万人

深入推进基层综合医改，分级诊疗体系建设取得新进展。不断提升县级综合医院服务能力，建设县级综合医院五大临床薄弱学科和五大核心临床专科，推进县域六大中心建设。以鲤城区、丰泽区为试点，推进家庭医生签约服务，开展签约患者全程健康管理，截至今年9月，全市重点人群签约数140.6万人，覆盖率达63.9%。

积极打造多形式紧密型医联体，抓紧组建以泉州市第一医院为核心的城市医疗集团，推动以石狮、永春、德化为试点开展县域紧密型医共体建设，逐步完善分级诊疗制度。

220种疾病实施按病种收付费

医疗保障机制改革深化，群众医疗保障水平加速提高。整合医保管理职能和经办机构，实现医保基金市级统筹。统一原城镇居民和新农合基本医保政策，实现覆盖范围、筹资标准、政策待遇、医保目录、定点管理、基金经办“六统一”。开展以按病种收付费为主的支付方式改革，目前已实施220个按病种收付费，解决按项目收费的费用居高问题，减轻患者负担。2018年，全市基本医保参保719.79万人，1—9月，职工医保、城乡居民医保患者住院实际报销比例分别达75.27%、54.23%，城乡居民医保待遇比市级统筹前提高将近9个百分点；2018年，城乡居民医保大病保险报销封顶线提高到25万元/人，群众就医费用的自付比例进一步减少。

建立药品采购机制，药品供应保障制度逐步完善。推进全市34家县级以上医疗机构及基层公立医疗机构全部开展药品货款统一结算。开展以医保支付结算价为基础的联合限价阳光采购改革，成立泉州市阳光药采联盟，有效降低药品虚高价格，2018年以来节省药品采购资金超3.5亿元。（颜雅婷）