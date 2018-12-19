市场监管总局：规范眼镜片市场 违规企业将被公示

人民网北京12月19日电（董童）18日，国家市场监督管理总局于官网发布《贯彻落实<综合防控儿童青少年近视实施方案>行动方案》（以下简称《方案》）。方案提出，规范眼镜片市场，杜绝不合格眼镜片流入市场。同时，要将违法违规的验光配镜等相关行业企业纳入国家企业信用信息公示系统，向社会予以公示。

方案显示，要严格监管验光配镜行业，不断加强眼视光产品监管和计量监管，整顿配镜行业秩序。加大对镜片、镜架等眼视光产品的监督抽查力度。要加快相关专业计量溯源方法研究和检测装置研制，对儿童青少年验光配镜行业的从业人员进行深层次的计量技术培训。以“双随机、一公开”方式部署全国开展眼镜制配场所计量专项检查。

方案要求，要加大对眼镜和眼镜片的生产、流通和销售等执法检查力度。规范眼镜片市场，杜绝不合格眼镜片流入市场。同时，还要加强广告监管，依法查处虚假违法近视防控产品广告。

方案强调，将违法违规的验光配镜等相关行业企业纳入国家企业信用信息公示系统，向社会予以公示。充分发挥国家企业信用信息公示系统功能作用，按照有关要求，将相关政府部门履职过程中对验光配镜等相关行业企业作出的行政许可、行政处罚及“黑名单”等信息归集至国家企业信用信息公示系统，记于企业名下并依法向社会公示。

方案最后提出，要针对眼镜行业特点，研究建立与眼镜相关的认证制度，协调相关部门研究出台认证采信推广的政策措施。通过严格眼视光产品检测机构资质认定，加强资质认定事中、事后监管，开展能力验证、实验室比对多种手段，保障眼视光产品检测机构能力要求，满足眼视光产品监管所需。要持续加强执法办案，针对包括影响儿童青少年眼视力相关产品在内的重点领域，指导推进知识产权执法维权专项行动，精准、快速打击各类侵权假冒行为。要加强相关领域消费者权益保护工作。就电子产品包括手机、IPAD、电脑等产品的蓝光和其他电磁辐射对青少年视力的影响，开展比较试验，包括对宣称防蓝光的手机贴膜产品进行测试，并对贴膜前后蓝光数据进行对比，为消费选择提供参考。同时，还要加强对消费者商品知识的普及，提醒消费者在购物中警惕低价劣质产品，选择正规的平台及信誉度较高的经营者消费，增强消费者识真辨假和自我保护能力。