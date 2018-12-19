失败再站起来是人生常态，也是成功的必经之路。但生活中你会发现，有很多人特别害怕失败，以至于在挑战面前患得患失，不愿去尝试；或者为了避免失败，宁愿放弃成功。在他们心中，失败是一种特别令人恐惧的经历。

这种人对失败特别敏感，不允许自己挫败，同时又特别想证明自己的价值，维护自我当中好的部分。非常惧怕失败，究其原因可能是自尊水平不稳定造成的。他们的自尊状况往往在过高与过低之间摇摆，难以形成健康稳定、有较强抗挫力的自尊感。那么，怎样克服呢？这里有几个建议：

第一，承认和接受自己的普通平凡，这是克服害怕失败的关键。人群中，真正称得上天才的人不到3%，绝大部分人，生而平凡。我们都是普通人，接受这个事实，不要否定也不要执着。但即使我们生来普通，人生依旧给了我们取得成功的另一途径，就是努力。通过努力，能让平凡的人做出不平凡的事。

第二，对事件有合理的解释。人们对一件事的看法影响着他对该事件的情绪和行为反应。解释、评价和看法都源于个人信念，而不是事件本身。合理的信念产生合理的情绪和行为反应，不合理的信念则相反。例如，同样是考试不及格，面对失败，有的学生会想：这次没考好，真让人伤心，还是复习得不够充分；另一个学生会这样想：我简直糟透了，连考试都考不好，真没脸见人。不同的想法会导致不同的行为。对第一个学生来讲，他随后可能会反思考试失败的原因，然后再做努力；而第二个学生的情绪反应可能不仅仅是难受，时间长了还会焦虑抑郁，甚至一蹶不振。所以，要学会客观、积极地分析问题，不受困于情绪，就不那么害怕失败。

第三，不要拒绝任何压力。适当的压力是有益的。如果没有压力，生活如同死水一般纹丝不动，你永远不会想去做任何事情，也永远不知道自己有什么潜力。适度的压力有助于人们提升表现，关键是我们对待压力的态度。可以时常去觉察压力感，仔细审视它，感受它的变化，培养这种“旁观者”的觉察态度，有助于建立平常心。当你不那么害怕压力时，也许就愿意去尝试一些曾经让你害怕的场景。

第四，渴望成功。对成功的渴望让人敢于面对失败，是驱使一个人不断奋斗的力量来源。其实每个人对“做到一件事”“做好一件事”都有一定的期待，不要自欺欺人地说自己不在乎。想要达到满意的状态，就要下定决心、排除万难，通过不断地努力，积累每次小小的成就，来提升自我价值感和意义感。