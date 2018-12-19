“老师，我们都谈过两次了，我还是经常想着这些事，心里很烦，是不是心理咨询对我没用啊？”一位来访者这样问我。类似的疑问在心理咨询的工作中很常见，一方面是因为身处困境的人总想急于摆脱，另一方面也是他们对心理咨询的工作方式不太了解。

一般来说，咨询师与来访者的首次咨询，是对来访者基本资料，包括症状、现状、经历、性格、社交等进行采集，对来访者形成一个初步印象，明确自己是否适合接待这位来访者，并对他的问题性质作出初步判断的过程。有时，首次咨询所收集的材料仍不足以进行判断，咨询师会用更多的时间去了解来访者。而这种尚未触及治疗的初步访谈，在如德国这种心理咨询普及度高的国家，需要4~5次的时间。这种访谈的意义在于，让咨询师系统地梳理清楚来访者的心理状况，才能更有的放矢地展开治疗。也就是说，专业的心理咨询师很少在与来访者首次见面就展开治疗。所以，一两次咨询还没有效果很正常，因为咨询师可能还在了解你，尚未真正进入治疗阶段。

即便了解了这些常识，有些来访者仍会锲而不舍地问：“虽然心理咨询是一个过程，能不能在一两次咨询后先给我一些建议，让我在生活中知道如何面对自己的症状或问题？”面对这样的请求，作为咨询师也要照顾一些来访者迫切的心情。所以，我有时会给予一些通用的、切实可行的建议，如作息调整、运动、倾诉、注意力转移等，这些建议多是行为上的。心理问题的产生是人的思维层面的问题，行为上做的调整效果毕竟有限，真正地解决问题还是需要耐心进行系统的心理咨询。

所有来访者都关心疗效，关心自己什么时候能好。大多数人会问：“解决我这个问题，需要多少次咨询呢？”对于这个问题，不同教育背景、不同流派的心理咨询师可能会有不同的计划和回答。有的咨询师甚至不喜欢回答这一问题，让来访者根据自己的需要预约咨询。而我倾向于在明确了来访者的问题判后给出初步的疗程规划。咨询的疗程根据问题的严重程度而定，一般问题越严重，涉及的心理层面越宽，所需要的疗程就越长，一般多为5~80次，最长的可达数年到数十年。涉及性格层面的问题，或需要进行心理治疗的心理疾病，往往需要较长的疗程。

心理咨询不是特效药。如果找到专业的心理咨询师，就要学会信任他，耐心地跟着他探索自己。很多来访者给我的反馈是，心理问题往往是在潜移默化中，不知不觉被治愈的。