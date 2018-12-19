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女性抽烟，心脏病风险更高

2018年12月19日09:13 来源：人民网-生命时报

由英国牛津大学乔治全球健康研究所组织开展的一项新研究显示，相较于男性，吸烟令女性罹患心脏病的风险相对更高。

为探究风险因素对男女心血管疾病影响的差异，研究团队共招募了47.2万名年龄在40岁~69岁的参与者，追踪研究7年后发现，吸烟、高血压和糖尿病给女性带来的心脏病风险明显高于男性。具体来说，虽然男性吸烟者患心脏病的风险是从不吸烟男性的两倍多，但女性吸烟者患心脏病的风险是从不吸烟女性的3倍以上；高血压使女性罹患心脏病的风险比男性高出 83%；1 型和 2 型糖尿病对女性的心脏影响也更大。

该研究领导者、牛津大学乔治全球健康研究所流行病学家伊丽莎白·米勒特说:“总的来说，出现心肌梗死的男性病人要多于女性。但是，几个主要风险因素对女性的影响高于男性。”研究团队指出，在筛查女性心血管疾病风险时，尤其应当对老年、吸烟、有糖尿病或高血压的女性留意。▲ （李 伟）

(责编：李轶群、杨迪)


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