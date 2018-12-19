你以为披萨只有意式的？

在众多西方美食中，披萨、汉堡和意粉可能是最受欢迎的大众美食。其中披萨的创意性最强，在那方寸饼面之上，可以容纳世界各地的食材及风味。一个披萨吃出多种可能性，这大大满足了吃货的好奇心。

意式披萨：浪漫热情

意大利人是吃披萨的鼻祖。天汇广场的Pizza Marzano正是一家意大利披萨店，店里的披萨都遵循意大利披萨的制作规则。

意式火腿芝麻菜披萨的主料是意大利风干火腿，它带来了浪漫热情的意大利风情，再配上芝麻菜、橄榄、蒜蓉和马苏里拉芝士，清香扑鼻；牛肝菌松露披萨是一款素披萨，其中的意大利野菌和黑松露叫人陶醉；最吸睛的是薄金披萨，一改传统圆饼造型，竟做成了“八心八箭”的造型。

美式披萨：深盘厚底

江南西路名店城首层有一家披萨店“达美乐”。店中披萨走美式风，美式披萨通常深盘厚底，加上慢煮而成的番茄酱，口味较为浓郁。

店里有25款披萨。美国风情土豆培根披萨甄选了培根片和美国进口酥香薯角，抹一层马苏里拉芝士，甚是香口；香甜双虾菠萝披萨是两种虾仁与菠萝的碰撞；牛油果芝士鸡披萨也很受欢迎，牛油果的营养价值与口感让这款披萨脱颖而出。

法式披萨：酥皮引惊喜

严格来说，法国人并没发明披萨，但这款披萨饱含了法国美食的元素：酥皮。二沙岛文立方中一家法国餐厅皮尔先生，主厨用酥皮做披萨饼底，酥皮披萨就此诞生，在法国是没有的。

主厨将法式包点可颂面包中的酥脆外皮“移植”到披萨中，使披萨有了更丰富的层次感，且牛油味突出。店中还有一款海鲜披萨，它有丰富的海鲜，加上洋葱和自制的番茄酱，在番茄酱中加入肉蟹汁，这是古老的意大利做法。(全媒体记者曾繁莹 通讯员夏豪)