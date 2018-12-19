追求“性福” 生活方式要健康

循证医学数据已证明，戒烟、体育锻炼、减轻体重、良好睡眠、合理膳食以及规律的性生活等，能够显著改善男性性功能。

烟草少接触 吸烟对于男性的性功能危害巨大。烟草中的尼古丁、一氧化碳、氮氧化合物等有害物质能够导致动脉硬化，造成阴茎血流量减少和血液黏滞度增加，引起组织缺氧，睾丸间质细胞、支持细胞损伤。吸烟可引起睾丸组织铬浓度升高，而铬可破坏血睾屏障，引起睾丸组织水肿及变性坏死。吸烟可抑制阴茎海绵体平滑肌NOS活性，导致舒张能力减弱。相关试验证实，吸烟还可显著减少阴茎勃起组织中平滑肌细胞的数量。不仅如此，烟草中的尼古丁可降低精子的活性与受精能力。这些机制导致了男性性功能障碍和生育力下降。因此，为了“性福”，请远离烟草。

食物选对了 现代医学认为优质蛋白质如动物类蛋白和豆类蛋白包含人体活动所需要的多种氨基酸，参与包括性器官、生殖器官在内的人体组织细胞的构成。例如精氨酸是生成精子的重要原料，且能够消除疲劳、提高性功能。大豆制品、鱼类等均含有较多的精氨酸，多食用这些食物对男性性功能有极大益处。最新研究发现，地中海饮食（以水果、蔬菜、坚果、五谷杂粮、鱼、橄榄油为主，少量红肉）与ED的发生呈负相关。有1/3的肥胖ED男性在建立了健康生活方式（包括地中海饮食）以及规律锻炼两年后，可重新获得性能力。日本有学者研究指出，鲍鱼、章鱼以及文蛤、牡蛎、魁蛤、蝾螺、海扇等贝类含丰富的氨基酸，鳗鱼、泥鳅、鳝鱼等均有强精效果，它们能明显提高男性性能力。

此外，补充与性功能有关的维生素和微量元素也十分重要。维生素A和维生素E均有延缓衰老和增强性功能的作用，且对精子的生成和活力有着良好的效果。锌是生殖系统重要的微量元素，锌的缺乏会影响青春期男性生殖器官和第二性征的发育，削弱精子的活动能力。适当补充含锌量较高的食品如坚果、牡蛎等能有效维持并改善性功能及生育能力。硒也是一种对性功能十分有益的元素，可多吃富硒大米、芦笋、腰果、海参和蘑菇等。

避免过多食用粗棉籽油、猪脑、冬瓜、杏仁、黑木耳，因为中医认为它们有伤精气、伤阳道等不良作用。

减肥别犹豫 最新研究发现，在新诊断的糖尿病患者中，有1/3的患者存在ED；在有6年以上糖尿病病史的患者中，有超过一半的人存在ED，控制糖尿病可以延缓ED的发生。而肥胖和糖尿病密切相关，也是性功能障碍的危险因素。据发表在性医学杂志上的一项研究结果显示，肥胖的2型糖尿病病人适当减肥可以明显提高性欲、勃起功能、改善尿路症状。这项研究要求31名肥胖合并糖尿病的男性，在8周的试验过程中每天减少600卡的热量摄入，只接受替代性的低热量食物。试验完成后，这些患者体重减少了5%，性功能和泌尿功能得到显著改善，且持续了12个月以上。

睡眠要充足 充足的睡眠能够让人保持充沛的精力、性激素的正常分泌，维持正常的性冲动，这些都能够保证我们完成一次完美的性生活。

调情不可缺 高质量的性生活就像是生活的调味品，可以抚平现实的冲突与矛盾。当伴侣间性生活出现障碍时，应共同去面对，寻求恰当的心理及药物治疗。性生活应注重质而不是量，适当的增加前戏，渐渐抚摸和刺激敏感地带，全身心的投入，改变姿势、时间、地点增加新鲜感或者增加点浪漫气息都有助于提高性爱的质量。不过性爱频率不可过高，否则就纵欲过度，有损性功能和身体健康。