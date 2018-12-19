郑小姐遭遇反复流产

6年，怀孕8次，流产8次，甚至有一次胎儿已经16周了，仍然没保不住。说起过去备孕的事情，郑小姐（化名）眼角湿润。自2012年以来，郑小姐就开始备孕，经历了两次流产后，郑小姐去医院做了一次全面的检查却没发现什么异常。医生无意间提到，让郑小姐检查一下染色体，找到了让她流产的原因——染色体平衡异位。染色体平衡异位是导致流产的一种因素。

这意味着，郑小姐每一次怀孕只有1/18的概率生下一个完全正常的孩子，1/18的概率生一个和她一样有染色体平衡异位的孩子，另外16/18的概率则可能发生胎停或者流产。每一次怀孕对于郑小姐来说都无异于一场赌博，赌那1/18的机会。然而，郑小姐一次次与幸运擦肩而过。因为反复流产、清宫，所以郑小姐的子宫内膜变薄。而且，她心理上也留下了阴影。

流产对于怀孕的女性来说是很大的打击，反复流产更是对女性身心造成非常大的伤害。自然流产是指孕24周之前的流产/胚胎停育。育龄女性自然流产的发生率为10%～15%，2%～3%的育龄女性会发生≥2次的自然流产。医学上对≥2次的自然流产称为复发性流产。

40岁以后流产风险增高

流产常见原因有以下几方面：染色体因素、男性因素、子宫因素、内分泌、代谢因素、血栓前状态、免疫性因素等。然而，即使通过规范而系统地检查，仍有超过50％复发性流产患者病因不明。像郑小姐这样虽然很不幸，但比起不明原因复发性流产的人而言，她仍可以对因治疗。

流产也与女性年龄、压力、吸烟、肥胖、酒精等因素有关。有研究表明，20岁～35岁女性中流产的风险最低（13%～15%），＞40岁女性的流产风险迅速升高（30%～51%）；吸烟会增加流产率，降低活产机会；母亲的肥胖会导致流产率高，孕期高血压、糖尿病风险增加；酒精是流产的潜在危险因素；长期接触有害物质，如重金属、杀虫剂等也可能与流产有关。

男性因素也可导致胚胎停育和流产。男性精子的质量、精子DNA的碎片率是男性因素中影响妊娠结局的主要因素。精子DNA碎片（DFI）是指精子在形成过程中受到某些有害因素（如吸烟、高温、药物等）影响，使精子DNA完整性被破坏而产生断裂的碎片。遗传物质完整性对于成功妊娠和子代的健康是非常重要的。对于男性来说，精子DNA碎片的程度反映了精子遗传物质的完整性和功能性，会影响精子的质量，降低怀孕概率，影响胚胎质量，容易造成胚胎停育、流产的发生。大量的研究也反映了男性精子DNA碎片率对辅助生殖技术结局的影响。

目前常见的精子检测方式——精液常规检查，仅能判断精子的数量、浓度、活力以及存活率，不能很好地检测精子的质量。要想更客观、更精准地了解精子的内在质量（精子DNA完整性），可依靠精子DNA完整性检测来评估。在精子DNA完整性检测中，精子DNA碎片率＜15%，属于正常；在15%~30%之间为一般。但是，如果碎片率≥30%，表示无论是自然受孕还是人工助孕，都会影响成功率，增加流产风险。精子碎片率越高，胚胎停育、流产发生的概率也越大。如果男性发现精子碎片率较高，应先进行降低精子碎片率的抗氧化治疗，提高精子质量，降低流产率的发生。（赵莹 白恬整理）