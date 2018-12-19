美国预警十大医疗技术危害

日前，美国急救医学研究所在其网站上发布了《2019年十大医疗技术危害》预警报告，该报告是美国急救医学研究所基于回顾性数据，做出的前瞻性报告，旨在提醒医疗机构重视医疗技术可能给患者带来的伤害。让我们将2019年的报告和2018年相比，看看其内容有哪些变化。

2019年“十大医疗技术危害”

2019年“十大医疗技术危害”有：1.黑客可以利用远程访问医院信息系统，破坏医疗保健服务。2.“干净”的床垫可以将体液渗透到患者身上。3. 尽管人工清点，手术遗留海绵（纱布等异物）仍然是一个手术并发症。4.不正确设置呼吸机警报参数，置患者于缺氧性脑损伤或死亡的风险之中。5.消毒后的软镜（内窥镜）操作不当会导致患者感染。6.将药物剂量率与流速混淆会导致输液泵给药错误。7.不适的生理监测仪警报个性化设置可能导致警报遗漏。8.轨道式患者移位系统的伤害风险。9.设备清洁液渗入电器组件可能导致设备损坏和火灾。10.电池充电系统缺陷和充电故障会影响设备正常运行。

2018年“十大医疗技术危害”

2018年“十大医疗技术危害”有：1.医疗服务中的勒索软件和其他信息安全威胁可能会危及患者安全。2.内镜清洗消毒不彻底使患者暴露于感染的风险之中。3.床垫及被褥可能被体液和微生物污染物所污染而置患者于感染风险之中。4.次级警报通知设备和系统（一种专门用于警报通知的设备或软件）的错误配置导致警报遗漏。5.不适清洁可能会导致器械失效、设备故障，并对患者造成潜在伤害。6.未加保护的高频电刀可能会灼伤患者。7.数字影像设备的不适当使用可能会造成不必要的辐射暴露。8.未严格使用条码扫描给药系统而使其安全优势难以发挥。9.医疗设备联网故障导致患者治疗延误或不当照护。10.未选用更安全的肠内营养喂养连接器而置患者于风险之中。

重点关注什么

对比2019年和2018年的十大医疗技术危害可以发现，有些危害一直是关注的重点，有些危害在以前关注的基础上更加有明确的针对性，有些危害得到较广泛的关注和改善之后，会在次年提出新的危害关注点。

一直被关注的危害有五个方面：一是连续2年把“信息安全威胁可能危及患者安全”排到十大危害之首；二是继续强调了床垫及被褥被体液和微生物污染给患者带来的感染风险，并在2019年特别强调了容易被忽视的“干净”床垫也有感染风险，位列十大危害第二；三是把内镜可能带来的感染风险，由清洗消毒提升至消毒后的内镜操作不当；四是警报通知设备和系统的错误配置会导致警报遗漏，从而危及患者安全，并在2019年具体明确为呼吸机警报参数设置和生理监测仪警报个性化设置；五是不适清洁及设备清洁液渗入电器组件导致设备故障，对患者造成潜在伤害。

2019年关注点新增了对手术遗留物风险和输液泵操作不当风险的关注。在2018年强调了多个设备（如高频电刀、数字影像设备、条码扫描给药系统、医疗设备联网、肠内营养喂养连接器等）使用不当导致的风险基础上，2019年新增了轨道式患者移位系统和电池充电故障所带来的患者安全风险。（通讯员李丹 本报记者张立斌整理）