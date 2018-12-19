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法国禁止中小学生校内使用智能手机

王英斌

2018年12月19日08:50 来源：健康报网

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，根据法国议会以62∶1的绝对多数通过的一项中小学生在校内禁止使用智能手机的法案，从今年9月的新学期开始，法国的小学、初中学生禁止在校园内使用智能手机。

据介绍，该法案以3岁～15岁年龄段的儿童和学生为对象，规定将智能手机和平板电脑等可以上网的终端设备放在家里，或者在校内关闭其电源。至于15岁以上的高中学生，到学校后是否可以使用智能手机，将委托学校作决断。此外，残疾儿童在课中和课外活动中使用智能手机等，则作为例外处理。

法国国民教育部长布朗盖在接受媒体记者采访时指出，现代智能手机中毒现象正在蔓延，我们有责任保护孩子和青少年免受其害，这也是教育的基本作用。我们通过法律手段，使其成为可能。围绕智能手机中毒，有报道称，表示对不使用智能手机而产生“无手机恐惧症”(Nomophobia)的学生人数显著增加。英国实施的一项智能手机使用现状的调查结果表明，66%的受访者表示有某种Nomophobia症状。为了能随时保持联系，随身携带2部以上智能手机的受访者多达41%。

英国伦敦的大学另外实施的调查结果显示，禁止学生在学校使用智能手机后，学生的学业成绩明显提高。法国2016年的一项调查数据显示，12岁～17岁年龄段学生的智能手机拥有率超过90%，2005年这一数据为72%。（王英斌）

(责编：李轶群、杨迪)


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