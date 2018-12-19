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11月手足口病发病数同比增四成

杨金伟

2018年12月19日08:47 来源：健康报网

国家卫生健康委日前通报，11月全国共报告法定报告传染病636722例，死亡2826人。其中，手足口病发病数为184396例，同比增加41.5%，流感发病数为27731例，基本与去年同期持平。

通报称，11月，甲类传染病中鼠疫无发病、死亡报告，霍乱报告发病1例，无死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎、人感染H7N9禽流感和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告，其余21种乙类传染病共报告发病303714例，死亡2819人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热，占乙类传染病报告病例总数的93%。丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病333007例，死亡7人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒，占丙类传染病报告病例总数的92％。（记者杨金伟）

(责编：李轶群、杨迪)


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