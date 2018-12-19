公众施救能力培训将铺开

日前，中国生命关怀协会公众施救专业委员会成立大会暨“中国公众施救教育行动”启动仪式在京举行。据悉，该专委会是中国生命关怀协会下设的二级机构，工作重点为公众急救自救知识的普及、中国公共区域急救设施布局研究和标准制定、中国公众施救普及培训和认证等。

数据显示，我国每年发生猝死的人口约54.4万人，其中90%发生在医院外。数据表明，目前发达国家公共场所猝死人士的心肺复苏成功率达38%，而我国不足1%。发达国家公众接受急救培训率达60%~92%，而我国不足1%。

公众施救专业委员会会长王仲说，公众接受急救知识和技能培训率低下以及公众场所急救设备配置不足，是我国公共场所猝死率居高不下的重要原因。中国生命关怀协会公众施救专业委员会将努力使我国公众在急救方面有能力、有保障、有荣誉。专委会将建立认证体系，发放公众施救能力认证书和认证卡，为我国推动公众施救提供技术依据。而开展“中国公众施救教育行动”的宗旨则是在全国范围内面对广大公众开展包括心肺复苏术、创伤急救术、现场危重症识别与处理、中毒及危化品伤害的应对及灾难灾害避险的知识与技能培训，并通过培训弘扬救死扶伤的人道主义精神和社会主义道德风尚。（记者连漪）