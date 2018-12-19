“家教机器人”不能替代父母陪伴

“家教机器人”走俏

人工智能的方兴未艾，让“家教机器人”逐渐从梦想照进现实。

买了“家教机器人”后，广州市民梁女士发现儿子有了爱学习的模样，“只要听着机器人讲诗词或者唱英语歌，他可以坐下来学好几个小时，嘴里一直跟着念，还会给我复述。”“家教机器人”帮助不少家长从辅导作业中解脱出来，也在一定程度上能够帮助孩子学习知识。

如今的“家教机器人”具有各种各样的功能，上知天文下知地理，能回答孩子不少疑问。在选购智能“家教机器人”的受访家长中，看重其定制化、私人化配套学习方案的有50.2%，重视解答多学科问题的有50%，认为它能够实现家庭内部教育、足不出户方便家长的有34.6%，喜欢它拥有海量教育资源的占30.8%。

前不久，笔者回到了位于江汉平原的农村老家，发现“家教机器人”也已经出现在农村家庭。即使要花费几千元钱，一些农村家长也不吝付出。

父母陪伴不应缺位

尽管“家教机器人”具有一定的辅助学习的功能，但它不能替代父母的陪伴。“家教机器人”功能再强大，科技再发达，也仍然需要家长用灵魂和爱为孩子的教育注入生命力。

爱尔兰诗人叶芝认为：“教育不是注满一桶水，而是点燃一把火。”再高明的“家教机器人”，和孩子们之间也只是一种人与工具的关系，孩子们的情绪、情感，“家教机器人”难以感同身受，只能机械化、模式化地进行反馈，做不到“想孩子们所想，急孩子们所急”。更何况，“家教机器人”如果使用不当，很容易沦为一个高级的玩具，这一点在乡村家庭表现得尤为突出。

现代化的进程让一些人患上了“技术依赖症”，什么问题都指望通过科技手段来解决。我们应该认识到，在孩子成长的过程中，不光有知识的学习，还有精神世界的发育和建设，家长在孩子的成长过程中不能缺位。