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好奇心是最好的启蒙

江德斌

2018年12月19日08:40 来源：北京日报

最近，一位“洋教授”凭着直播化学实验迅速走红网络，并吸引了超过200万的粉丝观看。这位“洋教授”穿梭在瓶瓶罐罐的化学药品和各式各样的化学器材之间，制作出了“大象牙膏”“穿云箭”“腾云驾雾”等多种神奇现象，单条视频最高点击量超过1500万。

“洋教授”是北京化工大学的特聘教授戴伟博士。毕业于牛津大学的他，22年前来中国任教，现在说着一口流利的中文。“洋教授”戴伟所展示的化学实验，并无太多神秘之处，都是最常见的化学反应，也没有太高的技术门槛，在很多科普节、科技馆都能见到。然而，就是凭借这些简单有趣的化学实验，“洋教授”戴伟受到了众多网友粉丝的追捧，包括中小学生、成年人在内，都对其展示的化学实验发出“惊叹”“神奇”的评价，甚至隔空喊话“好希望你是我曾经的化学老师”。

开启科学大门，好奇心是最好的钥匙。很多学生在初次见到戴伟的时候，都说化学真无聊，除了死记硬背的化学方程式和元素周期表，找不到半点儿乐趣，而在看到“洋教授”神奇的化学实验后，才发现化学居然有如此魅力，对其产生了极大的兴趣。

“洋教授”给中小学生演示化学实验，乃是在科普方面的尝试，让孩子们亲身感受到化学的神奇奥秘，从而树立起对科学的好奇心，有助于培养他们对科学的兴趣和科学思维。而且，“洋教授”不局限于课堂，还将化学实验搬到直播平台上，让所有网友都能在线观看，从而打破了时空界限，让三四线城市甚至偏远山区的孩子，都能通过网络接触到科学知识。

“洋教授”的科普努力，对我国教育和科学家也是启示。学生的学习过程需要课本与实践并重，给孩子们提供更好的硬件设施条件，创造更多的试验机会，挖掘学生的动手能力和探索动力，让其保有对科学的好奇心，我们可以也应该做得更好。

(责编：李轶群、杨迪)


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